Il Giubileo di Platino di un donna unica: il Regno Unito celebra la Regina Elisabetta

Bandiere, gadget e feste in tutto il Regno

Dall'incoronazione al Giubileo di Platino

Il programma del Platinum Jubilee Weekend

Giovedì 2 giugno

Venerdì 3 giugno

Sabato 4 giugno

Domenica 5 giugno

La regina e la famiglia reale: chi partecipa e quando

Prendete i cappelli buoni e appendete bandiere e nastri: a Londra iniziano le celebrazioni per ildella Regina. Dal 2 al 5 giugno la Gran Bretagna si agghinda a festa in onore di "Her Majesty", con milioni di sudditi e ammiratori pronti a festeggiare il traguardo epocale della monarca 96enne . Nessun altro sovrano prima di lei, nella storia del Regno Unito, aveva mai raggiunto la cifra record di, tanto che, persino a livello mondiale, in pochissimi e solo machi, la battono. Elisabetta, all'epoca 25enne,alla morte del padre, Re Giorgio VI e venne incoronata l'anno successivo, proprio il 2 giugno 1953. È arrivato, dunque, il momento di celebrare l'ultima Regina , come molti la considerano, la donna che ha saputo farsi carico di un Paese, di un Regno, con amore e dedizione senza pari., con un ampio programma di eventi pubblici e grandi ospiti, nel clou dell'anniversario al via in queste ore sull'isola come in altri territori legati alla Corona. Tutte le strade e i luoghi simbolo di Londra sono stati adornati già nei giorni scorsi con confloreali che riflettono i colori dell'Union Jack,che rimbalza ovunque e le insegne varie della monarchia d'oltre Manica in ogni angolo della capitale e non solo. Qui le vetrine dei negozi e di altre città del Regno Unito sono agghindate con, che riportano l'effige della sovrana di 70 anni fa, il giorno dell'incoronazione, e quella attuale. Tazze, bicchieri, piattini, bandierine, t-shirt, souvenir di ogni genere per accontentare i famelici acquirenti. E non mancano poi outfit a tema: dai cappellini eccentrici agli abiti che ricordano lo stile inconfondibile della Regina. Non è raro infine incontrare per le strade, con tanto di cani al guinzaglio rigorosamente di razza corgi. Ovviamente in occasione di questa ricorrenza storica, Buckingham Palace sta dando il meglio di sé. Ecco cosa c'è da sapere.Per celebrare questo anniversario senza precedenti, quest'anno si sono già svolti numerosi eventi in tutto il Regno Unito, ma il tutto culminerà questo fine settimana, da giovedì 2 a domenica 5 giugno, noto come ''. Il regno della monarca, dalla sua ascesa al trono nel 1952, è stato scandito da molti importanti anniversari: il, che ha segnato i 25 anni nel 1977; le celebrazioni delper i 50 anni nel 2002; e le commemorazioni del, un decennio fa, per il suo 60° anniversario. La sovrana ha scelto di celebrare anche altre ricorrenze, come il(40 anni nel 1992) e il(65 anni nel 2017), con meno fanfare e senza festeggiamenti pubblici. Anche se sarà il primo anniversario che Sua Maestà festeggerà senza il Principe Consorte, scomparso un anno fa, anche le proprietà private della Regina, tra cui Sandringham House e il Castello di Balmoral, parteciperanno con eventi a tema giubilare. Ecco gli eventi in programmaI festeggiamenti iniziano alle 10.00, ora locale, con ladella Regina, nota come ''. La cerimonia annuale torna nel centro di Londra dopo una pausa di 2 anni dovuta alla pandemia di coronavirus. Più di 1.200 ufficiali delle truppe personali della sovrana, la Household Division, saranno affiancati da diverse centinaia di musicisti dell'esercito e da 240 cavalli. Il, sarà portato dal 1° Battaglione delle Guardie irlandesi. Il corteo partirà da Buckingham Palace e si sposterà lungo The Mall fino a Horse Guard's Parade, affiancato da membri della famiglia reale a cavallo e in carrozza. Al ritorno dalla piazza d'armi, la Regina e i membri della famiglia reale faranno la loro consueta. L'evento si concluderà con le truppe dell'aviazione che sorvoleranno il palazzo. Successivamente,, nelle Isole del Canale, nell'Isola di Man e nei territori d'oltremare. Il faro principale sarà acceso, con una cerimonia speciale, a Buckingham Palace. Si tratta di una tradizione reale di lunga data, utilizzata per celebrare giubilei, matrimoni e incoronazioni. I fari saranno accesi anche nelle capitali dei Paesi del Commonwealth.Nella Cattedrale di St. Paul si terrà unain omaggio al lungo regno della Regina, alla quale parteciperà l'intera famiglia Reale.Diversi membri della famiglia reale sono attesi nel pomeriggio all'ippodromo di Epsom Downs per la 243ª edizione della famosa. La Regina, che ha da sempre la passione per questi animali tanto da avere numerosi allevamenti, è stata un'assidua spettatrice dell'evento e negli anni passati ha persino consegnato il famoso trofeo. La sera, ilvedrà una schiera stellare di artisti calcare tre palchi costruiti di fronte a Buckingham Palace e al famoso Queen Victoria Memorial. I Queen ft. Adam Lambert, Alicia Keys e Diana Ross sono tra i cantanti più attesi, che eseguiranno i loro più grandi successi durante lo spettacolo, trasmesso in diretta dalla BBC. Circa 22.000 persone potranno assistere di persona allo spettacolo, di cui 5.000 biglietti sono stati riservati ai dipendenti pubblici.Per coronare le celebrazioni, domenica i cittadini sono incoraggiati a organizzare feste di piazza nell'ambito dell'iniziativa ''. I raduni di comunità si svolgeranno in tutta la Gran Bretagna, compresi eventi di punta a Londra e all'Eden Project della Cornovaglia, dove è nata l'idea dei pranzi. Ma i "Big Jubilee Lunch" sono stati organizzati in realtà, dal Canada al Brasile, dal Sudafrica e al Giappone. Il culmine del fine settimana sarà il '', in cui artisti, ballerini, musicisti, personale militare, lavoratori e volontari si uniranno per ridare vita adella Regina in un festival della creatività. A partire dalle 14.30 il corteo prevede il '', composto da 200 bandiere di seta che sfileranno lungo The Mall come un fiume. I bambini delle scuole sono stati invitati a disegnare un'immagine dei loronei prossimi 70 anni, una selezione delle quali sarà riportata sulle bandiere di seta.Non è ancora chiaro quando sarà possibile vedere la Regina durante il fine settimana del giubileo di Platino. Lanegli ultimi tempi ha avutoed è stata costretta a rinunciare a diverse apparizioni pubbliche, tra cui l'apertura del Parlamento a maggio, a cui ha partecipato invece per la prima volta il figlio, il Principe Carlo. Una fonte reale ha recentemente dichiarato alla CNN che Sua Maestà, ma "la sua presenza non sarà confermata fino a quando il momento non sarà imminente o il giorno stesso". La maggior parte delladovrebbe invece partecipare ai principali eventi del fine settimana del Giubileo nel centro di Londra. Alcuni reali saranno presenti in tutte e quattro le nazioni del Regno Unito durante i quattro giorni di festa: la Regina invierà i Duchi di Cambridge in Galles , il Conte e la Contessa di Wessex in Irlanda del Nord e la Principessa Anna in Scozia. Dopo molte speculazioni, è stato anche confermato che anche il Duca , con i loro figli, torneranno nel Regno Unito per i festeggiamenti. La Regina ha però deciso che solo coloro che svolgono funzioni ufficiali faranno la loro comparsa sul famoso balcone di Buckingham Palace durante la parata del 'Trooping the Colour' di giovedì. Ci aspettiamo quindi di vedere la Regina insieme a tre dei suoi figli, Carlo, Edoardo e Anna, oltre ai principi William e Kate e ai loro figli e ad altri parenti del monarca. Questo non significa che Harry, Meghan Andrew non parteciperanno alle celebrazioni: laè infatti tradizionalmente invitata alle funzioni religiose, come quella prevista nella Cattedrale di St. Paul il venerdì.