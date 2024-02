Roberto Cavalli papà per la sesta volta a 82 anni

Non è mai troppo tardi per allargare la famiglia. Sembra un po' questo il significato dietro quel bel messaggio: "È nato!" che una settimana fa ha fatto squillare i telefonini degli amici di. E del quale tutti sono stati felici. L'ultimo arrivato in casa del noto stilista è ilavuto dalla sua compagna, da molti anni,, ex modella nata in Svezia. Cavalli e Bergman, con l'annuncio del lieto evento, sono finiti anche sulla cover di "Novella 2000". Un figlio voluto con amore dalla coppia e nato a Firenze, la città amatissima dalche ora si gode questi primi giorni del piccolo principe - il sesto dei suoi figli - nellaa sud della città dove vive da sempre. Roberto ha 82 anni e Sandra 38, quarantaquattro meno, ma il lorononostante le prove dure degli ultimi anni per la salute di Cavalli. Sandra sempre al suo fianco, nella buona e nella cattiva sorte, e oggi finalmente mamma di quel figlio tanto desiderato.Prima del piccolo Giorgio, Roberto Cavalli ha avuto da giovane due figli dal primo amore, Silvana che lui chiama sempre e solo con grande tenerezza 'Silvanina', che si chiamano. Poi dal secondo matrimonio conche lo ha accompagnato durante l’immenso successo stilistico degli ultimi vent’anni, sono nati. E ora Giorgio che sporta il nome del padre dello stilista, perso quando aveva solo quattro anni a Castelnuovo dei Sabbionivicino Cavriglia, catturato e fucilato dai tedeschi della Wehrmacht a soli 33 anni il 4 luglio del 1944. “Ricordo che ci bussarono alla porta di casa – racconta sempre lo stilista – lo presero e non l’ho più visto”. Poi con la mamma e la sorella Lietta il ritorno a Firenze, a casa del nonno, il pittore macchiaioloche li crebbe con tanto amore nella sua casa di Rifredi. Ora un altro Giorgio nella vita di Roberto Cavalli, questo piccolo bellissimo figlio che gli regala gioia e felicità.