Rossetto obbligatorio ma la commessa non ci sta

nel franchising di profumi e detersivi. Ma una dipendente non ci sta. Secondo quanto riporta “La Repubblica”, c'è una regola un po’ contraddittoria nei punti vendita di “Acqua & Sapone”, la catena di franchising che vendee detersivi per la casa. Le dipendenti devono rispettare un codice estetico, ed essere particolarmente, tanto da doversi truccare occhi e labbra e avere anche sempre in ordine le mani.Secondo quanto racconta il quotidiano, le commesse devono indossare “una fragranza gradevole e in voga”, spruzzarsi il deodorante che “evita situazioni imbarazzanti”, non mettere collane sulla divisa. E anche il make up è fondamentale: sia per un discorso estetico sia per creare curiosità e interesse nel cliente, cioè per promuovere i prodotti. Tutte questesarebbero ancheall'interno dei punti vendita come monito per chi ci lavora. “Un conto è avere l'aspetto curato e presentarsi al lavoro in ordine. Un altro è essere costrette a truccarsi. Si tratta di, che sembra rimandare indietro nel tempo”, racconta a “La Repubblica” una commessa di un negozio che vuole rimanere anonima, raccontando di aver ricevuto l'imposizione di mettersi il rossetto . Si tratterebbe di un'indicazione in vigore da anni, “sempre esistita”, assicura la dipendente a cui però, al, non era stata comunicata. “Solo quando ho iniziato a lavorare mi è stato mostrato il codice estetico” le parole della commessa anonima. Ci sono regole anche per gli uomini, non solo per le donne, “maovviamente riguarda solo le dipendenti, e anche per questo molte di noi la ritengonooltre che retrograda”.La notizia della commessa che ritiene fuori dal tempo l’obbligo del rossetto , riaccende il dibattito sulsul posto di lavoro. Da una parte ci sono coloro che ritengono “assurdo” il fatto che la società imponga un determinato abbigliamento e un preciso look e dall’altra ci si sono coloro che credono che, soprattutto per chi sta a contatto con il pubblico, serva un adeguato dress code. Sul web, alcune lavoratrici di altre, fanno presente che anche loro indossano una divisa e devono presentarsi con capelli e unghie in ordine, profumo e make up soft ma non lo ritengono discriminante.