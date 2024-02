Scalata da record: bambina di 5 anni sale sulle vette più alte della Gran Bretagna

La missione di soccorso

Unaha infranto ogni record , diventando lain assoluto delle vette più alte della Gran Bretagna. E in più c'è riuscita in meno di 48 ore, portando a termine nel frattempo anche un salvataggio ad alta quota., di Llangennech, nel Carmarthenshire (Galles meridionale), ha affrontato la gigantesca sfida con il padre Glyn, salendo sulla vetta dello Snowdon, sul Ben Nevis e sullo Scaffell Pike.Durante la sua emozionante scalata ha affrontato anche una missione di soccorso , dopo che lei e il papà hanno individuato un'escursionista che aveva bisogno di aiuto per scendere dalla cima di una di queste montagne. La coppia stava raggiungendo la vetta del Ben Nevis quando ha notato un gruppo di escursionisti che si stringeva intorno a una donna: laè entrata subito in azione per indicarle la strada con la sua torcia e le ha anche offerto una bevanda energetica per permetterle di recuperare le forze. Papà Glyn ha raccontato: "(La donna) Aveva bisogno di aiuto per scendere dalla montagna, abbiamo chiamato il soccorso alpino perché era piuttosto affaticata e loro stavano risalendo dal fondo. Ci sono volute circa due ore per portarla giù - aggiunge percorrendo il sentiero a zig-zag fino al bacino idrico, dove il soccorso alpino ci ha raggiunto con. Seren è stata bravissima a dare del Lucozade alla signora per darle energia e ad aiutarla a scendere dalla montagna".La bimba, biondissima e con occhi azzurri come il cielo che vede dalla cima delle sue amate montagne, ha iniziato a praticare l'alpinismo con papà Glyn quando aveva solo tre anni e si è già cimentata nella scalata delle tre punte gallesi più alte. Inizialmente aveva programmato di tentare la sua ultima sfida in 24 ore, ma il percorso è stato ritardato a causa dei soccorsi alla signora, nobile gesto che ha rallentato l'impresa. Ma non è la prima volta che Seren si dimostra solidale e generosa, pur nella sua giovanissima età: infatti ha deciso di coltivare la sua passione affiancandovi un'altra attività, la, ospedale che l'ha aiutata quando era ancora molto piccola, per la quale con la sua recente impresa ha accumulato quasi 800 sterline. La piccola di casa Price ha descritto le ultime arrampicate come "molto difficili", ma il duo padre-figlia non si accontenta e spera di scalare in futuro il Kilimanjaro , di arrivare al campo base dell'e sul Monte Toubkal in Nord Africa.