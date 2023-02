Selena Gomez è stata elogiata per aver spiegato come cambia il suo corpo quando assume i farmaci per curare il lupus. Una risposta importante a chi, invece, continua a attaccarla soprattutto sui social per il suo aspetto fisico. La cantante statunitense, 30 anni, in passato ha raccontato apertamente della sua diagnosi (così come del disturbo bipolare che l’affligge e per il quale assume medicinali che le impediscono di rimanere incinta), ma di recente è stata di nuovo oggetto di commenti sgradevoli sul suo fisico.

Il messaggio di Selena Gomez

In una diretta su TikTok, la pop star ha detto ai fan che quando prende i farmaci “trattiene molti liquidi” ed è per questo che appare più ‘gonfia’ rispetto ad altri periodi. Ma questo non giustifica gli haters che, invece, continuano a prenderla di mira (tanto che per un periodo si è addirittura cancellata dalle piattaforme). “Preferisco essere sana e prendermi cura di me stessa – ha aggiunto –. I miei farmaci sono importanti e spero che mi aiutino”. Il lupus è una malattia autoimmune incurabile, che attacca i tessuti normali e in cui il sistema immunitario del corpo diventa iperattivo. Nel 2017 Selena Gomez ha rivelato addirittura di aver subito un trapianto di rene a causa del lupus.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Selena Gomez (@selenagomez)

Sensibilizzare sulla malattia

Questi sintomi, comunque, possono essere gestiti con l’uso di medicine apposite. Ma la consapevolezza su questa malattia e la sensibilizzazione su cosa essa comporti a livello fisico non sono affatto scontate ed è per questo che messaggi come i suoi possono avere un impatto positivo sulla società. Due trentenni britannici, Kate Appleby e Chris Clarke, entrambi affetti da lupus, hanno infatti raccontato a BBC Newsbeat cosa significhi per loro che Selena Gomez abbia parlato così apertamente della sua esperienza. “Avere una persona come lei che si alza e lancia un grido di allarme ha il pieno sostegno mio e, probabilmente, di tutta la comunità dei malati di lupus”, afferma Clarke. Kate, che ha quasi 40mila follower su Instagram, è stata anche lei vittima di body shaming e afferma che il coraggio della pop star è “incredibile”. “Sono passata dall’essere molto magra ad essere un po’ più formosa. Si passa dall’essere visibilmente più malati a una malattia nascosta – spiega –. E poiché ho una certa immagine pubblica, la gente giudica molto facilmente e ho ricevuto molte critiche da parte di persone che commentavano non solo i cambiamenti del mio aspetto, ma anche il modo in cui gestisco la mia malattia”.

Cos’è il Lupus

Secondo il Servizio Sanitario Nazionale (NHS) americano, il lupus colpisce più donne che uomini. Si tratta di una patologia complessa e poco conosciuta che colpisce diverse parti del corpo. I suoi sintomi variano da lievi a potenzialmente letali ed esistono alcune tipologie che colpiscono solo la pelle, ma il termine viene solitamente utilizzato per descrivere una forma più grave della patologia, il lupus eritematoso (LES). Questo colpisce molte parti del corpo, tra cui la pelle, le articolazioni e gli organi interni. Spesso è difficile fare una diagnosi, per cui molte persone possono essere affette da questa patologia per molto tempo senza saperlo, prima di avere una riacutizzazione improvvisa. I sintomi includono anche stanchezza estrema, eruzioni cutanee (soprattutto sul viso, sui polsi e sulle mani), dolore e gonfiore alle articolazioni. Anche i casi lievi possono essere fonte di disagio e avere un forte impatto sulla qualità della vita.