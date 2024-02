Sfilata di Schiaparelli, la modella Irina Shayk e l'associazione Peta in difesa dello stilista

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Shalom Harlow (@shalomharlow)

La modella russa Irina Shayk interviene sulla polemica per gli abiti con le teste di animali proposte alla. Se l’intento dello stilista(designer di Schiaparelli, marchio di Della Valle) per il suo incredibile show alla Paris Fashion Week, era quello del “purché se ne parli” ha fatto centro: i suoi abiti con le, portati in passerella dalle donne più belle del mondo (Irina Shayk, Naomi Campbell, Shalom Harlow) e indossati in platea dalle infuencer più famose, come Kylie Jenner , hanno sollevato un polverone, l’indignazione sociale e(ma non tutti) che hanno visto nei vestiti una ostentazione compiaciuta di tali animali, esibiti come trofei con un chiaro rimando alla caccia e alla dominazione dell’uomo sulle bestie. Anche l'influencer Chiara Ferragni che si era fatta un selfie insieme alla più giovane del clan Kardashian, sottolineando che la testa di leone era finta, era stata sommersa dalla critiche.Polemiche nate e diffuse via social dove anche la, con un paio di post, era intervenuta per spiegare l'e sottolineare che le teste erano state realizzate con "schiuma scolpita a mano, lana e finta pelliccia di seta" ed erano state dipinte "a mano per sembrare più realistiche possibili" in modo da celebrare "la gloria del mondo naturale". Su Instagram, inoltre, Schiaparelli ha sottolineato, a lettere cubitali che "". E sempre su Instagram la top russa Shayk – che ha sfilato con la- è intervenuta per difendere lo stilista e tutto il lavoro dello staff. “che hanno lavorato instancabilmente, con le loro mani, utilizzando lana, seta e schiuma, per scolpire questo Leone ricamato,. Un'immagine che Schiaparelli invoca mentre esplora il tema della forza” dice la modella 37enne che in questi giorni a Parigi è stata paparazzata insieme all’ex calciatore Gerard Piqué (al centro del gossip per via degli scontri a distanza con la sua ex Shakira ).La modella russa, oltre a difendere lo stilista si dicedi aver partecipato aldello stilista Daniel Roseberry che con le teste di leone, lupo e leopardo puntava a richiamare Dante con il suo “”. “anche io a prestare la mia arte di donna a questo” sono le parole di Shayk. Il post della modella – che solo su Instagram ha un seguito di oltre 20 milioni di fan - in breve ha fatto il pieno di “like” e commenti positivi. Dalla parte dello stilista, infatti si schierano molto personaggi del mondo della moda a partire dalla modella, che ha sfilato con un tubino maculato con una testa di un leopardo.In difesa della nuova collezione ha parlato anche la presidentessa di Peta . Acronimo di “”, l’ente di beneficenza si impegna a proteggere iindagando sull’origine di vari prodotti in commercio e divulgando informazioni ai consumatori. Sinonimo di moda cruelty free e considerato tra i più grandi enti animalisti su scala internazionale, la sua presidentessa ha fatto sapere a “Page Six Style” che “l’aspetto di Kylie, Naomi e Irina celebra lae potrebbe essere una dichiarazione, in cui leoni e lupi vengono fatti a pezzi per soddisfare l’egoismo umano. Incoraggiamo tutti a attenersi a design 100% cruelty-free che mettono in mostra l’ingegnosità umana e prevengono la sofferenza degli animali”.