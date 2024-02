Shannon Purser, la Barb di Stranger Things: "A Hollywood non c'è spazio per attori grassi"

L'accusa di Shannon Purser: "Non ci sono attori grassi in ruoli iconici"

Il riadattamento di Matilda e le tute 'da cicciona'

Il dibattito sulla grassofobia

Al cinema e in tv serve una. Anche di quelli in carne , non solo dei(vedi la polemica, che ha coinvolto anche il nostro Paese sulla Blackface ) o delle persone disabili (costantemente interpretate da normodotati). A rivendicare il diritto di apparire per come si è, soprattutto nei ruoli che chiedono una determinata fisicità, è Shannon Purser, nota soprattutto per aver interpretato Barb Holland in 'Stranger Things' e Ethel Muggs in 'Riverdale'. La 25enne statunitense ha criticato aspramente il trattamento riservato agli "attori grassi" a Hollywood, in particolare per quanto riguarda il casting.Su Twitter l'attrice, che ha recentemente interpretato la protagonista del film "" ha dichiarato: "perché vogliono grandi nomi. Non ci sono quasi mai star grasse di primo piano – ha aggiunto – perché agli attori grassi. Non ci viene data la giusta visibilità perché l'industria ci vede come".Sebbene i due fatti non siano direttamente collegati, le osservazioni di Purser sono arrivate pochi giorni dopo la pubblicazione del primo trailer del. Nella nuova versione l'attriceinterpreta il ruolo dellae per farlo ha dovuto indossare una tuta 'da grassa', con tanto di pancia, per ricalcare alla perfezione la fisicità del personaggio originale. Un fatto che ha riacceso ancora una volta il dibattito sull'uso dellenel cinema e nella televisione. "Il nuovo adattamento di Matilda sembra divertente, ma dovevamo proprio mettere Emma Thompson in una?", ha commentato un'utente sotto il tweet di Shannon. "Sono sicura che ci sono migliaia di attrici di talento che potrebbero interpretare la signorina Trunchbull e che si addicono effettivamente al". "Non posso credere che qualcuno abbia accettato di mettere una persona magra in questo ruolo per 'Matilda il musical'., ma ora hanno messo Emma Thompson in un costume da cicciona", ha aggiunto un'altra persona. Una terza persona ha scritto: "e per quelle come me. Mentre sto qui a scrivere, non sono nemmeno sicura di riuscire a pagare l'affitto questo mese. Comunque, ecco Emma Thompson in un vestito da cicciona...".L'anno scorso era stata, ad essere messa sotto accusa per aver indossato un costume ingrassante per interpretare Pam Hupp in "The Thing About Pam". La content creator di body positivity e modella curvy , ha bollato l'uso di questi stratagemmi di scena come ": nonostante il fatto che abbiano l'esperienza di vita di avere quel tipo di corpo, un'attrice magra (secondo loro) interpreterebbe comunque meglio il ruolo". Purtroppo, vedere attori magri indossare tute grasse per i loro ruoli non è una novità: a essere state prese di mira dalla – giusta – critica sono state ancheper l'interpretazione di Linda Tripp in "American Crime Story: Impeachment",per il ruolo di Rosemary in "Shallow Hal" (2001) e, nei panni della grassa Monica in "Friends". Shannon Purser aveva già affrontato la questione in un’intervista a Vanity Fair durante le riprese di "Sierra Burgess è una sfigata" (2018): "", aveva detto all'epoca. "Crescendo, se avessi avuto qualcuno che mi somigliava, mi sarei sentita molto meno sola e più compresa. Spero che questo film sfidi i giovani a ripensare il modo in cui guardano se stessi e l’un l’altro, imparando ad abbracciare l’autenticità". E chissà che questa volta, oltre alle parole, non si arrivi anche ai fatti, per invertire laproprio nella culla dei sogni: Hollywood.