Simona Atzori si racconta: "Condivido l'arte con quello che ho: due piedi e un sorriso"

sono negli”. Ne è convinta Simona Atzori , ballerina di fama internazionale e pittrice di successo, dall’età di 4 anni condivide la sua arte in un modo del tutto speciale, ovvero usando ciò che ha: Senza braccia ha imparato a fare tutto, trasformando quello che apparentemente poteva sembrare un, in un punto di forza che l’ha portata in alto, nella danza, nella pittura ma soprattutto nella. Quando le si chiede se si è mai sentita, risponde spiegando che “il limite fisico non è in me, non è nella mie braccia rimaste in cielo, ma è nel modo in cui mi sento guardata. Ormaiquando mi arriva uno sguardo intriso di. Un sorriso conquistato, un sorriso che insegna”. Simona nel tempo è riuscita ha trovare un senso al suo limite ed è riuscita ad accettarsi , superando ogni pregiudizio.“Accettarsi, accogliersi e sentirsi accolta, comprendere che c’è un senso per ciascuna delle nostre vite e che i limiti non solo al di fuori di questo senso, ma ne sono parte. È questo il percorso che ho fatto, perché chi di noi non ha un suo limite, una sua mancanza magari meno evidente di non avere le braccia? Quando si è dentro un tunnel bisogna sempre tenere gli occhi aperti. Altrimenti non ci accorgeremo del momento in cui si accenderà una luce”.“Con la danza è stato amore a prima vista. Ci siamo innamorate reciprocamente e a volte penso che lei mi abbia scelta per dirmi che potevo usare il mio corpo per comunicare qualcosa che andava oltre ciò che non c’è. Con la pittura invece è iniziato tutto per gioco ma piano piano è diventato una necessità di comunicazione molto forte”.“Ogni volta che salgo sul palcoscenico dev’essere come la prima volta, e come se potesse essere l’ultima, così che ogni volta che mi esibisco l’emozione possa essere unica e irripetibile”. Durante la serata di Bibbiena Simona si è raccontata e ha realizzato un dipinto dal vivo con “le sue mani in basso”, si mostrerà attraverso une la sua storia artistica. A contraddistinguere l’Atzori infatti non è solo il suo straordinario talento artistico, ma anche la suai suoi racconti, il suo sguardo, il suo sorriso che riesce ogni volta ad essere rigenerante per tutti.