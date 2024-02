Sul mercato la Barbie con l'apparecchio acustico. Rose Ayling-Ellis: "Felice di aver partecipato"

Dopo tanta attesa, sono arrivate in commercio le Barbie inclusive della linea "Fashionistas". Tra queste anche una bambola con l'presentata dall'attrice sorda, nota per aver vinto la versione inglese di "Ballando con le stelle" nel 2021 in coppia con il ballerino italiano Giovanni Pernice.La protagonista della soap opera inglese "", dove interpreta un personaggio sordo, è non udente dalla nascita e ha collaborato conalla realizzazione della bambola. "È così importante che i bambini possano vedersi rappresentati nei giocattoli con cui giocano" dice presentando la Barbie che sfoggia un'alta coda di cavallo bruna, indossa une grossi stivali rosa, e porta anche degli apparecchi acustici rosa, naturalmente. "Quando ero piccola, disegnavo gli apparecchi acustici sulle mie bambole Barbie per farle assomigliare a me, quindi sono entusiasta che Mattel rilasci altre bambole che incoraggiano i bambini a celebrare e ad abbracciare le loro differenze" continua l'attrice. Mattel ha consultato degli esperti per ritrarre accuratamente gli apparecchi acustici. In particolare la dottoressa, un’autorità nel campo dell’audiologia educativa. “Sono onorata di aver lavorato con Barbie nel creare un’accurata riproduzione di una bambola con apparecchi acustici. In qualità di audiologo educativo con oltre 18 anni di esperienza nella difesa della, ritengo che vedersi riflessi in una bambola sia di ispirazione per coloro che sperimentano la perdita dell’udito. Sono oltremodo entusiasta che i miei giovani pazienti vedano e giochino con una bambola che somiglia a loro" dice la dottoressa.Le bambole più vendute al mondo continuano, quindi, a cambiare per essere aderenti ale fare del gioco una, quasi un laboratorio di educazione alla diversità, alla complessità umana per abbattere soffitti di cristallo e gender gap, una strada che Mattel ha abbracciato da tempo. "Per partecipare a questo momento, ho partecipato a un servizio fotografico insieme a modelli che hanno alcune differenze. Sono felicissima che i bambini possano vedere ancora più inclusione nei giocattoli" continuasui social dove posta le foto anche delle altre bambole inclusive: Ken con vitiligine , Barbie con la protesi a un arto, Barbi in sedia a rotelle e, ovviamente Barbi con l'apparecchio acustico. Le Barbie inclusive , dal 16 agosto, sono in vendita in tutti i negozi del Regno Unito. “Barbie crede fermamente nel potere della rappresentazione e noi, in qualità di linea di bambole più inclusiva del mercato, ci impegniamo a continuare a introdurre bambole con una varietà di tonalità della pelle, forme del corpo e disabilità capaci di riflettere leche i bambini vedono nel mondo che li circonda. È importante che i bambini si vedano riflessi nel prodotto e che allo stesso tempo siano incoraggiati a giocare anche con bambole che non gli assomiglino per aiutarli a capire e celebrare l’importanza dell’” commenta, vicepresidente esecutivo di Barbie Mattel.