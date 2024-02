Sulle mie labbra, la seducente storia del rossetto: simbolo di sottomissione o di emancipazione?

Una storia di sottomissione, dominio e affermazione di sé

Il Novecento

Gli anni '70

Essere se stessi, prima di tutto, è questo l’imperativo. In questa filosofia nuova che parte dalla personalità di ognuno di noi, indipendentemente dall’età e dal tipo fisico, stanno la cura del corpo oltre che della mente, l’attenzione alle mani e ai capelli, l’uso del rossetto a tinte forti e pieno di carattere, le creme a base di erbe e principi naturali. Tanti i prodotti che servono proprio per un effetto a tutta naturalezza: gender natural make up, gli occhi bistrati, correttori per le imperfezioni, smalti verde camaleonte sulle unghie. Ma, soprattutto, le labbra lucide o scurissime, da principe delle tenebre.

Il docufilm di Claudia Marschal

Simbolo di potere, autoaffermazione o sottomissione, ilnon è privo di contraddizioni. Indissolubilmente legato alla storia delle donne, rispecchia perfettamente la nostra società e le sue varie lotte politiche. Il rossetto è un minuscolo oggetto iconico e altamente politico.La tendenza a colorarsi le labbra esiste dall’alba dei tempi e della primitiva cosmetica. Tra superstizione, moda e scandali, il rossetto è considerato unal tempo stesso. Donne di potere, attrici, drag queen e rockstar in tutto il mondo se ne sono appropriate nel corso del tempo. Dalla sua comparsa ai giorni nostri, grazie al supporto di materiale d’archivio, animazioni e testimonianze (tra video TikTok e qualche selfie), è nato il documentario diretto dalla regista francese Claudia Marschal (visibile fino al 29 settembre su), che ripercorre l’epopea di un oggetto vecchio come il mondo.Dipingersi le labbra è un’antichissima abitudine. Un papiro erotico conservato al museo egizio d Torino, ritrae una donna seduta su un oggetto fallico con un bastone rosso in mano, rivelando che questa abitudine era praticata già. Nellala corte andava matta per il trucco e i volti, letteralmente ridisegnati, venivano adornati con colori tenui per distinguersi dai comuni mortali. Nell’antica, quando donne e uomini sbriciolavano gioielli semi-preziosi per applicarli su labbra e intorno agli occhi e, tornando in, la pioniera delle cure di bellezza per eccellenza,, si faceva preparare un rossetto rosso per dipingersi le labbra, ricavato daiNell'Antica Roma, si dice che l’imperatrice, avesse a disposizione dei ‘beauty expert’ che avevano il compito di prendersi cura delle sue labbra che dovevano essere sempre pittate con il “”, il rossetto rosso. Tutto bene finché la storia non incappò negli anni bui del, quando belletti e rossetto venenro bollati come “peccaminosi” e ritenuti opera del diavolo. Facendo un altro balzo temporale, ritroviamo il principe del make-up realizzato con cera d’api nel XVI secolo alla corte della regina, che lo portava con grande orgoglio. Ma lae la sua indole puritana lo fecero sparire di nuovo perché era “volgare”. Ed ecco che germogliarono i primi segnali di ribellione: le donne iniziarono a prodrre il belletto in segreto e a venderlo al mercato nero. Da lì in poi, nel corso della storia, il rossetto viaggiò sempre in tandem con. Simbolo di una femminilità che non voleva più nascondersi, emblema dei diritti delle donne Fu all’inizio del Novecento che il rossetto iniziò ad affermarsi come prodotto di make-up, prima grazie ae poi a Elizabeth Arden che lo elesse simbolo delle battaglie femministe delle Suffragette a New York. Era il 1912: pare che la Arden avesse regalato il suo iconico Red Door Red a tutte le donne che passavano per la Fifth Avenue. Durante lacome parte integrante della loro divisa in una sola tonalità, il Montezuma Red, sempre creato dalla Arden su richiesta ufficiale del governo. Da lì in poi, grazie anche al fiorire dell’industria cinematografica e delle sue star, il rossetto si diffuse su larga scala. Sulle labbra di M… Icone indiscusse di uno stile che veniva imitato in tutto il mondo.Negli anni’70, il rossetto venne sdoganato come. Uno su tutti, David Bowie che portava sempre le labbra dipinte. Ecco che il piccolo accessorio di bellezza diventa quindi non solo, che desidera sentirsi libera di essere quello che vuole, per citare le parole pronunciate al concerto in Italia di: il cantante è apparso nudo, in calze a rete, mocassini Gucci e con full make-up, smokey eyes, sopracciglia grafiche e contouring sulla copertina del magazine “Beauty Papers“. Un vero e proprio manifesto di unicità che prescinde dal genere.Anchedei Maneskin ha contribuito a sdoganare il trucco per lui ribadendo come sia scoccata l’ora dell’unconventional beauty, una rivoluzione che avrebbe potuto mettere in crisi il mondo della bellezza ma che invece lo ha esaltato. Il modello fluido della nuova estetica con le espressioni die l’uguaglianza rivendicata da Black Lives Matter portano ad avere per esempio cinquanta sfumature di pelle con speciali fondotinta lanciati per prima da Rihanna con Fenty Beauty, moltiecologia interiore.Prodotto da "Un film à la patte", il docufilm diretto da Claudia Marschal e co-sceneggiato con Ian Simpson “Sulle mie labbra - La seducente storia del rossetto“, parte dalla New York del 1912. Ventimilamanifestarono per il diritto di voto. Le loro labbra erano dipinte di rosso. In un’epoca in cui il rossetto era considerato appannaggio delle donne che non erano "migliori di quanto avrebbero dovuto essere", un’espressione rivoluzionaria del loro desiderio di libertà politica. Secondo la leggenda, quando le suffragette hanno marciato oltre il salone sulla 5th Avenue, Elisabeth Arden avrebbe distribuito loro dei rossetti. Questo piccolo oggetto è diventato un. Ma la storia del rossetto è alquanto variegata. Indossato per, per, perà, per indicare, per, per provocazione, trasgressione o per sottomissione e conformismo. Il rossetto può essere mainstream e poi cambiare rapidamente: quando le persone smettono di indossarlo, anche l’a sua assenza la dice lunga. Perché il rossetto è un linguaggio. Grazie a materiale d'archivio, estratti di film, tutorial di trucco e altri video di TikTok, il film si imbarca in una vivace visualizzazione di come il rossetto è stato usato nel corso dei secoli, rivelando i suoi molteplici modi audaci, confermandosi ancora oggi una delle principali icone culturali e politiche.