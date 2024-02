Taylor Swift, dal palco di Las Vegas un messaggio rivolto alle donne

taylor swift and olivia rodrigo flexing the muscles that they got from carrying the music industry pic.twitter.com/Vj3Qm0upiy

Taylor Swift ha lasciato ancora una volta di stucco i suoi fan. Durante il concerto del 23 marzo, organizzato nell'Allegiant Stadium di Las Vegas, la cantante statunitense ha lanciato un messaggio dirivolto a tutte le persone che la seguono e la supportano. Dopo essere salita sul palco con un completo di pelle abbinato agli stivali, ha esclamato: "I miei occhi da gatta sono abbastanza affilati da uccidere un uomo". Davanti allo stage montato sul campo da gioco migliaia di ragazze, che fino a poco prima stavano acclamando la performer, sono ammutolite: "Mi state facendo sentire come la prima headliner ad essersi esibita in questo stadio". Dopodiché, l'icona mondiale del pop ha stretto il pugno e, osteggiandoli davanti a decine di migliaia di persone. Emily Halnon, giornalista per la Cnn, ha riportato in un suo articolo le reazioni della folla: "Le persone hanno perso la testa. Avevamo appena sentito una donna vantarsi del suo successo senza un briciolo di umiltà. È stata una dichiarazione dei suoi risultati audace e senza vergogna".La frase della cantante ha preceduto, nella scaletta, la canzone "". Il brano, molto forte e ritmato, è stato definito da Spencer Kornhaber, critico musicale statunitense, "della cantante sul sessismo". "Cosa si prova vantandosi di aver fatto soldi, pagando modelle e prostitute", recita il testo. "Se smerciassi i miei soldi sarei una prostituta, non una ballerina". Secondo Halnon l'esternazione della pop star non è stata casuale, ma è servita a evocare il concetto di mascolinità, così daai quali sono sottoposte le cantanti che provano a raggiungere il successo."Nessuna delle azioni di Taylor Swift è casuale. Lei è famosa per lasciare ai fan una scia di Eatser egg in grado di svelare il lancio di un album o il vero significato di un testo", ha affermato la giornalista. Sembra che le frasi pronunciate poco prima dell'inizio della canzone, dunque, fosse parte della performance del pezzo. Un messaggio di empowerment che punta soprattutto alle donne, al non sentirsi sole e al non dover sminuire i successi conquistati con fatica in condizioni sfavorevoli rispetto agli uomini. Un inno alla spregiudicatezza e all'auto-riconoscimento dei risultati conseguiti, dal momento in cui vengono ottenuti in un contesto che svantaggia notoriamente le donne.

Condividere le ambizioni, apprezzare i risultati

Emily Halnon

