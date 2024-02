Teddy Hobbs, il bimbo più intelligente del Regno Unito. A tre anni legge e conta in sei lingue diverse

'Mummy, I'm counting in Mandarin' A toddler has become Britain's youngest member of Mensa. Before he turned three, Teddy Hobbs had taught himself to read and count to 100 in seven languages, including Chinese His mum Beth and Teddy himself spoke to @JustinOnWeb pic.twitter.com/V2kHSkR6fz — BBC Radio 4 Today (@BBCr4today) January 23, 2023

è il bambino prodigio di Portishead che a soli tre anni è diventato ildel “Mensa” della Gran Bretagna. Theodore (Teddy) Hobbs vive a Portishead, nella contea inglese del Somerset, insieme ai genitori, mamma Beth, 31 anni, e il padre Will Hobbs, 41 anni. Il piccolo, che ora ha quasi quattro anni, è entrato nel Mensa (l’associazione internazionale fondata nel 1947 per chi ha il Quoziente Intellettivo almeno 1,5 volte quello regolare, ndr) a tre anni dopo aver superatoe ottenendo un punteggio di 139 su 160 nel test di Stanford Binet, scioccando i suoi genitori, che non avevano idea di quanto fosse intelligente . Ma il bambino dei segnali li aveva già dati visto che ha imparato a leggere da autodidatta all’età di solie quattro mesi e ora è persino in grado di leggere i libri di Harry Potter , quando i genitori glielo permettono, ed è in grado diin sei lingue diverse, mandarino compreso. I suoi passatempi preferiti? Lesu Google e recitare leI genitori ammettono di non essersi mai aspettati che il figlio entrasse nel gruppo e non avevano nemmenoper l’adesione. “Ci è stato detto che non era mai entrato un membro dell’età di tre anni. A essere onesti, è davvero unche sia entrato” sono le parole di mamma Beth che spiega: “Non avevamo intenzione di farlo entrare nella società. Volevamo solo fargli faredi mandarlo a scuola per capire quale scegliere”. Ad ogni modo, continua la madre, “prima del test gli abbiamo detto che avrebbe dovuto risolvere qualchecon una signora che lo guardava per un’oretta, e lui ne è rimasto felicissimo”.I genitori del bimbo, che si sono sottoposti alla fecondazione in vitro per concepire il figlio e la sorella minore di Teddy, scherzano persino sul fatto che potrebbe esserci stato un pasticcio alla clinica della fertilità . “Non sappiamo come ha fatto a venire fuori così. Si sta rendendo conto di essere più dotato degli altri bambini. Io e mio marito scherziamo sempre dicendo che al dottore dev’essere sfuggitadi qualche tipo” sono le parole della mamma che, a proposito di dottori, dichiara: “Da grande vuole fare ilperché gioca sempre a guarire i suoi giocattoli con il suo amico all’asilo”.