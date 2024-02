Toscana Community Awards, il primo riconoscimento per Luce! arriva dalla onlus "Rarini per Amore"

I Toscana Community Awards

Due anni di storie, di impegno, due anni della nostra missione . E ora per Luce! , il canale digitale del Gruppo Monrif dedicato ai temi fondamentali dell'inclusione, dell'unicità, della coesione sociale, arriva. E non poteva che arrivare dalla città dove questo sogno è nato,, da parte di un'altra importante realtà cittadina, una squadra storica, la Rari Nantes Florentia , e nello specifico dalla sua onlus,. Che per festeggiare i sei anni di attivitànell’ avviamento alla pratica sportiva natatoria, renderà omaggio alle personalità e alle aziende Toscane che nel corso del 2022 si sono distinte per iniziative e progetti in ambito sociale, con la consegna deiPer la redazione Luce! si tratta di un premio importantissimo, un fondamentaleper fornire a un pubblico più ampio e diversificato possibile notizie dal mondo della politica, dell'economia, del terzo settore, del lavoro e dello spettacolo, su ambiente, disabilità, parità di genere, diritti, sessualità e tutto ciò che ha a che fare con la società in continua evoluzione. Al centro le storie positive di chi, ogni giorno si batte per rendere il nostro un mondo migliore, le persone che con i loro piccoli e grandi gesti riescono a plasmare il futuro. La cerimonia sarà anche l'occasione per annunciare la messa a disposizione del, istituito dalla onlus, per permettereorganizzati dalla società gigliata nei comuni di Firenze, Pontassieve e Impruneta a quei genitori e alle famiglie che non hanno i mezzi adeguati a far sì che i figli possano godere di una sana attività in compagnia. Quella diin Lungarno Soderini 21 a Firenze, sarà insomma una festa nella festa, tra riconoscimenti e solidarietà, moderata dalla giornalista ambasciatrice di gentilezza Gaia Simonetti , che vedrà sul palco numerose istituzioni e autorità tra cui il presidente della Rari Nantes Florentia e reggente della Federazione Italiana Nuoto Andrea Pieri.Questi i riconoscimenti assegnati dalla onlus nelle varie cateogorie:- Fondazione CR Firenze, per l’impegno morale e il grande supporto economico al mondo del sociale e tutte le categorie bisognose- Redazione Luce! per essersi contraddistinta nel corso del 2022 per l’informazione libera e propositiva del mondo del sociale- Fondazione Menarini, per l’organizzazione del premio internazionale "Fair Play Menarini"- Cooperativa Cristoforo onlus, prima cooperativa italiana di Categoria B- Sporteams, per essersi contraddistinta nel corso del 2022 come miglior strumento innovativo dedicato al mondo del sociale- BB Holding Bartoletti group, per l’impegno morale ed etico nella selezione e nella formazione di dipendenti affetti da malattie oncologiche