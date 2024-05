Trovare casa a Firenze è difficile e oneroso. L’idea: far convivere studenti e residenti

A Firenze giovani e meno giovani diventano perfetti coinquilini con il progetto “GenerAzione Casa” , promosso dal Comune di Firenze e dalla Fondazione Destination Florence, con il supporto delle associazioni Auser Laboratorio Casa e Cooperativa Il Girasole, per migliorare la qualità della vita e favorire un sostegno reciproco tra diverse generazioni.

Un'opportunità in più per chi è costretto a fare i conti con il caro affitti e la scarsa disponibilità di alloggi sul mercato, grazie alla quale verrà messo in contatto diretto con quei proprietari di casa (persone che vivono sole, famiglie o coppie) che hanno una stanza extra e vogliono renderla disponibile per una convivenza.

Secondo le stime del Comune, che ha fornito una mappatura dei potenziali alloggi da intercettare, su 364.086 residenti in città sono per esempio oltre 34.000 i cittadini over 65 che vivono da soli e più di 24.000 di questi sono proprietari di casa. Si tratta di un significativo bacino di unità immobiliari che può contribuire a rispondere ad una sempre maggiore domanda di alloggi per studenti fuori sede a condizioni più accessibili.

Il progetto

Il progetto si basa principalmente sul co-living , un modello di ospitalità che prevede la convivenza tra almeno un residente, con uno spazio extra nella propria casa, ed uno studente non residente a Firenze, in cui viene chiesto all'ospite di contribuire alle spese della casa attraverso una quota di affitto mensile calmierata , in modo equo e trasparente. Pur garantendo l' autonomia dei coinquilini, l'esperienza permette di andare oltre la semplice condivisione di spazi, promuovendo relazioni intergenerazionali e uno scambio arricchito tra residenti e giovani in cerca di alloggio.

La Fondazione Destination Florence , attraverso il progetto Belong (finalizzato a supportare i giovani che hanno scelto Firenze come destinazione di studio o lavoro e gestire il flusso sempre più consistente di un tipo di turismo estremamente peculiare, quello degli studenti internazionali e italiani fuori sede), svolge un'importante funzione di raccordo tra i vari soggetti e gli stakeholder coinvolti e si occuperà della promozione di “GenerAzione Casa” volta a intercettare nelle prossime settimane i residenti che desiderano prendere parte al progetto.

Un ruolo fondamentale nell'attuazione viene svolto dalle associazioni Auser Laboratorio Casa e Cooperativa Il Girasole, che si occuperanno, in particolare, di selezionare i candidati (ospiti ed ospitanti) attenendosi a criteri economico-reddituali, oltre a valutazioni di compatibilità per garantire una perfetta convivenza. Saranno valutate le disponibilità e le condizioni degli spazi, il grado di autonomia e salute degli ospitanti, l'affidabilità e la fascia di reddito degli ospiti e l'accettazione di regole di convivenza chiare, che includono anche responsabilità e compiti domestici. Inoltre Auser Laboratorio Casa si occuperà di organizzare incontri preliminari tra ospiti ed ospitanti, oltre ad effettuare periodici controlli e fornire assistenza per garantire una perfetta convivenza e tutelare la sicurezza e il benessere di ospiti ed ospitanti.

Chi deciderà di aderire al progetto potrà scegliere diverse tipologie di contratto in base al modello di ospitalità desiderato, la cui legalità e conformità a quanto previsto dagli accordi territoriali sarà garantita dalla supervisione delle organizzazioni competenti.

Il progetto prevede anche il coinvolgimento dell'Università di Firenze per la diffusione dell'iniziativa tra gli studenti e il personale accademico.

Venite ad aderire