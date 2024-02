Caro affitti, la crisi abitativa di studenti e giovani lavoratori

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luce! (@luce.news)

Il caro affitti manda gli studenti in tenda

Questione di responsabilità

E di diritti

Pagaree indebitarsi per affitti o passaredisastrati? Questa è la domanda. Chi anche solo distrattamente avesse acceso la televisione o letto un giornale negli ultimi giorni, si sarà reso conto che l’Italia attraversa una delle crisi abitative più grandi della sua storia recente. Il problema è oggettivo e diffuso: l’aumento dei prezzi degli immobili in affitto nelle grandi città ha reso di fattoper gli acquirenti fuorisede. Il problema è serio e colpisce migliaia di persone. Ovviamente quelli di cui si è parlato maggiormente sono gli studenti universitari per via della protesta delle tende davanti alle sedi dei rispettivi atenei, ma sarebbe impreciso pensare che la questione riguardi solo loro. Questi ragazzi hanno avuto solo il coraggio di dire che il re è nudo, e purtroppo non tutti, in questo Paese, apprezzano la verità.Tutto è partito dal gesto di una studentessa del Politecnico di Milano che, il 2 maggio, ha piantato una tenda davanti alla sede in piazza Leonardo da Vinci. Da allora a seguire questo esempio di protesta, pacifica e non violenta, sono stati tantissimi ragazzi aancora. I numeri parlano chiaro: secondo uno studio di Immobiliare.it, oggi una stanza singola a Milano costa circa 620 euro al mese, nella capitale ne costa 465, seguono poi Padova e Firenze 450 euro, quasi a pari merito con Bologna che si ferma a 447; la prima città sotto quota 400 euro è Torino, dove una singola costa al mese intorno ai 360 euro.Tali dati, grezzi, non tengono ovviamente conto né della posizione (con ulteriori costi di spostamento) né del diffuso, per cui alcuni immobili sono, in tutto o in parte, allocati senza regolare contratto. Lea Milano, stando a dati del Consiglio nazionale degli studenti universitari, offrono alloggio a meno del 5% della popolazione di studenti. Non serve interpellare un tributarista per accorgersi che tali cifre non mettono in difficoltà solo gli studenti, ma anche un lavoratore medio , che dovrebbe dedicare la maggior parte del suo stipendio semplicemente ai costi abitativi.Recentemente hanno fatto molto discutere le affermazioni del, secondo cui: "Se paghi 700 euro per un posto letto ti fai fregare e. Se vuoi laurearti e fare la classe dirigente del Paese ti devi svegliare . Sennò avremo una classe dirigente che non riesce a fare i suoi interessi, figuriamoci quelli degli altri”. Una retorica non isolata: i ragazzi nelle tende sono stati accusati a più riprese di essere viziati, di chiedere comodità eccessive, di non essere disposti al sacrificio per costruirsi un futuro.Ecco, quello che sarebbe necessario sgombrare dal campo è l’idea che, che esista una specie di “darwinismo sociale” per il quale solo i più forti o i più furbi sopravvivano. La situazione è dovuta alle speculazioni del mercato immobiliare, in cui la domanda delle case è aumentata, l’offerta è diminuita e la moneta ha progressivamente perso valore a causa dell’inflazione. Ma lo Stato dovrebbe intervenire per rispondere a questa situazione?La risposta è semplice: sì, dovrebbe. A dirlo è la Costituzione, la quale, oltre a sancire il(art. 47), sancisce anche quello allo(art. 34). Due principi che in questo modo vengono, in tutto o in parte, negati dalle condizioni materiali, visto che per accedere ad una istruzione di livello universitario andare ad abitare in alcune città è necessario. L’opzione delè praticabile nel medio raggio (ed è già una realtà molto praticata che evidentemente molti commentatori scoprono ora), ma non è praticabile ovunque. Non tutti i luoghi in Italia dispongono di una rete di trasporti tale da permettere questa soluzione e sopra una certa distanza il pendolarismo non è possibile.Il governo Meloni ha provato a stanziare, che sarebbe già stato qualcosa, ma tale emendamento rischiava di essere dichiarato inammissibile per estraneità di materia rispetto al decreto-legge sulla Pubblica amministrazione, nel quale era inserito. È stato quindidurante la seduta congiunta delle commissioni Affari costituzionali e Lavoro della Camera. Dovrebbe, secondo la maggioranza, confluire in un successivo provvedimento, che però non ha data, nome, relatore. Se proprio la politica non è in grado di garantire un diritto costituzionalmente riconosciuto, quello che si potrebbe chiedere, più per educazione che per empatia, è quello digli studenti che manifestano. Forse non otterranno soddisfazione, ma la ragione è loro.