Un nuovo inizio dopo i 70 anni: la storia di Gladys McGarey

Gladys McGarey: "Nessuno mi ha detto che devo smettere di parlare"

Un nuovo inizio dopo i 70 anni. E ora, superati i cento anni, dà consigli per una vita sana e longeva. E’ la storia della, 102 anni, residente in Arizona, pioniera della medicina olistica negli Stati Uniti.“E’ difficile dare una spiegazione alle cose che accadono nella vita” racconta la centenaria Gladys McGarey al “The Guardian”. Ed è proprio così. La donna poco prima dei 70 anni si è vista recapitare idal marito Bill, con cui era sposata da 46 anni.Unaarrivata dall’uomo che, secondo il racconto, voleva divorziare il prima possibile tanto che questi documenti se li portava dietro da sei mesi e aspettava solo l’occasione giusta per farglieli firmare. I due non facevano coppia solo nella vita privata, erano anche colleghi. Entrambi medici, formati come medici di medicina generale, sono stati tra i co-fondatori dell' American Holistic Medical Association nel 1978.Per tutta la durata del loro matrimonio, avevano condiviso una clinica in Arizona, oltre ad avere sei bambini. Quindi, quando il matrimonio finì - Bill aveva iniziato una relazione con una collega - McGarey perse non solo il suo compagno di vita ma anche il suo. “Ero a pezzi” ammette Gladys McGarey al “The Guardian”. Ma insieme alla figlia Helene è andata avanti aprendo unanella vicina Scottsdale. “Era il motivo per cui alzarsi ogni mattina” ricorda la dottoressa senza nascondere il dolore immenso per la la separazione.“La cosa più difficile che abbia mai affrontato”, peggio del cancro che l’ha colpita per ben due volte, tra i 30 e i 90 anni. “” racconta la centenaria che ora vive a fianco della figlia Helen. “Se riesci a superare i problemi che hai dovuto affrontare, poi questi diventano una sorta di insegnamento” continua. Il processo, però, è stato lento. “Fino a 93 anni non sono riuscita ad accettare la separazione” ammette la donna. E svela che il punto di svolta è stato, avvenuto pochi anni dopo il divorzio. “In un primo momento ho pensato: è veramente disgustoso” dice.“Non rimpiango nemmeno un minuto della vita che ho trascorso come moglie di Bill” dice. Ma, mentre lui è morto nel 2008, “che non sono legate a lui: quello che ho scelto è per me” racconta ricordando che le sfide vanno superate. “. E io ho scelto di non farmi prendere dal dolore e dalla sofferenza. Mi faceva male e non mi piaceva” spiega la dottoressa.La centenaria , che non si è più risposata, è andata in pensione a 86 anni, ma continua atelefoniche. Non ha più la licenza per esercitare ma come dice lei “nessuno mi ha detto che devo smettere di parlare”.E, infatti, a 100 anni, ha tenuto un talk sulla medicina olistica e lo scorso mese di maggio ha pubblicato un libro, “”, in cui dà consigli per una vita lunga, felice e sana . E tra questi c’è trovare ciò che dà senso alla propria esistenza. “Tutti hanno bisogno di avere qualcosa per andare avanti”, afferma la dottoressa che da quando aveva 40 anni non si taglia i capelli ma li tiene ordinatamente intrecciati in una coroncina bianca.Altro segreto per una vita felice: andare avanti, sempre. “Troppe persone sono sotto stress inutile”, afferma. E spiega: “Le persone più felici che conosco sono quelle che riescono ae andare avanti. La vita è troppo breve per rimuginare”. Ovviamente per stare bene, oltre allo spirito,. E, infatti, lei va in bicicletta e cammina tutti i giorni. L’obiettivo minimo sono 3.800 passi al giorno. Nelle sue giornate, poi, c’è spazio anche per il lavoro a maglia e per ascoltare audiolibri.