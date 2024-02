Una studentessa con autismo non verbale pronuncia il discorso alla cerimonia di laurea

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>

Aiutare gli altri a trovare la propria voce

Mettersi al servizio degli altri

". Queste sono le parole pronunciate da, laureanda del Rollins College. Bonker,, ha tenuto un discorso straordinario durante la recente cerimonia di consegna dei diplomi della sua scuola a Winter Park, in Florida. Vestita con abito e cappello decorati con fiori, Bonker ha spiegato, attraverso un, come ha digitato il suo discorso usando un solo dito con l'aiuto di un assistente alla comunicazione.Le persone con autismo non verbale hanno difficoltà a sviluppare le capacità di linguaggio e, nel caso della giovane studentessa, i problemi neuromotori inibiscono la comunicazione e la capacità di svolgere alcune attività di base. Ma imparare ale parole ha cambiato tutto."Un singolo e cruciale servizio ha liberato la mia mente dalla sua gabbia silenziosa", ha detto durante il suo discorso. Secondo uno studio del 2018, circa. Questa condizione può variare dall'assenza di parola a un piccolo insieme di suoni o parole. Elizabeth Bonker sostiene che nel mondo ci sono circa 31 milioni di persone come lei. Il suo obiettivo è aiutarle a trovare la loro voce: "- ha detto -. La mia vita sarà dedicata ad alleviare la loro sofferenza silenziosa".Nel suo discorso, ha raccontato di essere stata spesso sminuita o messa da parte a causa delle sue differenze, tanto che persino il preside del suo liceo una volta l'ha apostrofata con un insulto e le ha detto che non sarebbe mai stata premiata come migliore studentessa. Invece la studentessa ha incoraggiato i suoi compagni a sentirsi sempre liberi di scegliere la propria prospettiva e, che ha definito un "".Con questa libertà di scelta, Bonker spera che i suoi colleghi laureati possano vivere una vita come quella di Fred Rogers, lo studente più famoso del Rollis College, come intende fare lei, ispiratore del motto con cui ha iniziato il suo discorso alla cerimonia: "Siamo tutti chiamati acome un, come un'abitudine mentale, per riconoscere il valore di ogni persona che assistiamo", ha detto la Bonker. La giovane autistica è stata una dei cinque studenti che hanno ottenuto la media di voti più alta durante gli studi e l'istituto ha dichiarato che i suoi colleghi l'hanno scelta all'unanimità per rivolgersi alla platea di laureati."Il messaggio di Elizabethautistiche non parlanti e alle loro famiglie", ha dichiarato il rettore del Rollins College, Grant Cornwell, in una dichiarazione alla CNN. "Siamo entusiasti per Elizabeth e speriamo che l'attenzione per la sua storia sostenga il suoin futuro". Durante il periodo trascorso alla Rollins, Bonker ha anche fondato "", un'organizzazione no-profit che sostiene il suo sogno diper le altre persone autistiche non verbali.