Vacanza inclusiva in barca a vela: il progetto di Perfetti Van Melle

La vacanza inclusiva targata Perfetti Van Melle : una "settimana azzurra" in barca a vela per navigatori con e senza disabilità. A giugno e a luglio torna l'iniziativa che dalla costa toscana approda sulle coste dell’Isola d’Elba, alla scoperta delle diversità e unicità di ognuno dei componenti dell'equipaggio.Nell'ambito di PerfettiCosì, il programma di valorizzazione delle diversità e di inclusione della multinazionale, che produce e commercializza chewing gum e caramelle in oltre 150 Paesi, l’azienda di Lainate ha rinnovato anche per il 2023 la collaborazione con Vela Insieme , l’associazione che da oltre vent’anni promuove la velaterapia come strumento di aggregazione ed inclusione, con equipaggi misti.Alla dolcezza dei prodotti, insomma, si affianca un'attenta politica votata al sociale. Anche per l’estate 2023, infatti, Perfetti Van Melle offre ai suoi(fino ai 26 anni), o aidei dipendenti, l’opportunità di partecipareall'esperienza settimanale in barca, veleggiando lungo le coste toscane. Per scoprire insieme le bellezze del mare e imparare a conoscersi, senza pregiudizi ma anzi puntando sulle caratteristiche uniche di ognuno.Quest’anno, da metà giugno a fine luglio, ogni settimana si salpa da Marina di Scarlino, in provincia di Grosseto, suda 14 metri l'una, che possono ospitare ciascuna(4 con disabilità e tre senza), uno skipper, un aiuto skipper e un educatore. Si viaggia, si vive, discute e impara fianco a fianco, per diversi giorni, in mare aperto, sperimentando la suggestiva esperienza della navigazione in barca a vela.L’obiettivo, per i ragazzi e ragazze con disabilità , è quello dispesso purtroppo preclusi proprio a causa della loro condizione, e sentirsi parte di un vero gruppo. La sfida chi, invece, non ha disabilità è quella diin maniera direttaquotidiane che persone sconosciute e soggetti disabili si trovano ad affrontare, valorizzando cosi le proprie abilità, migliorandosi e abbattendo ogni barriera. Perché in mare non si scappa, ma anzi ci si può godere al massimo un'esperienza indimenticabile.Tra i primi Gruppi internazionali nel mercato confectionery (caramelle e chewing gum), nato "Dolcificio Lombardo" nel 1946 dai fratelli Ambrogio ed Egidio Perfetti, l'azienda è presente con i suoi prodotti innel mondo, conta oltre 17.000 dipendenti e opera con, tra unità produttive e distributive, dislocate in ogni continente. Icommercializzati in Italia sono tra i più noti e rinomati: Vigorsol, Daygum, Brooklyn, Happydent, Vivident, Big Babol, Mentos, Frisk, Fruittella, Alpenliebe, Golia, Chupa Chups, Morositas. In Italia il Gruppo ha sede a Lainate (Milano) dove è il sito stabilimento storico, e conta altre 4 unità produttive, con circa 1200 collaboratori.Invece Vela Insieme, con cui collabora nel progetto di vacanza inclusiva, èsenza fini di lucro, nata nel 2002 come "scuola di mare" accessibile a tutti. Su questa filosofia ha sviluppato negli anni la propria attività, facendo del mare e la navigazione “strumenti” di aggregazione ed integrazione attraverso la formazione di, di disabili e non. L’associazione raccoglie circa 400 soci in tutta Italia e può contare sulla collaborazione di circa 30 skipper ed aiuto-skipper, con solida esperienza velica. Sono circa 4.000 le persone ospitate, ad oggi, nelle iniziative estive dell’associazione. Dal 2014 è affiliata alla U.I.S.P. e nel 2011 ottiene un riconoscimento ufficiale dal Presidente della Repubblica per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, imbarcando, in occasione dell’annuale “Regata dell’Amicizia”, giovani con e senza disabilità provenienti da tutta Italia. Nello stesso anno viene avviata la Ricerca Scientifica, che punta a dimostrare gli effetti positivi dellautilizzando, per la prima volta, dei test americani per la valutazione dei miglioramenti psicologici, in collaborazione con l’Università di Pisa.