Vergine fino a 21 anni e pornostar a 22. La storia di Casey Calvert, contro ogni giudizio e pregiudizio

Sogni infranti e prime volte

Dagli studi universitari agli studios di Los Angeles

Aperta a tutte le esperienze

Fino. Lei,, aveva detto di no a tutti i suoi corteggiatori. Il suo viso d’angelo e quel suo sorriso timido e grazioso la rendevano la classica ragazza della porta accanto, perfetta per essere incoronata reginetta a qualsiasi. Fino a quel momento aveva respinto le tantissime avance della lunga lista di pretendenti, che continuavano a invitarla a uscire, a corteggiarla, sommergendola di regali e mazzi di fiori.Poi, di punto in bianco, ha infranto i progetti di chi sognava di averla tutta per sé, di portarla all’altare, vederla con l’abito bianco dal lungo strascico, di svegliarla ogni mattina portandole la colazione a letto con una rosa e un biglietto diverso per ogni buongiorno. Ha lasciato a bocca asciutta chi se la immaginava in una grande casa con la sedia a dondolo nel giardino, di quelle con la staccionata bianca e i gerani alle finestre, dentro una cucina che sa di buono e profuma di dolci appena sfornati. Tutto cambiò quando la giovane e incantevole Casey si è iscritta all’università. È lì che ha incontrato un professore afroamericano molto più grande di lei - aveva più del doppio della sua età -, con cui ebbedella sua vita. È con quell’uomo di 48 anni che, di lì a poco, avrebbeIntanto, anche per pagarsi gli studi, si era decisa da qualche tempo a. La suaattrasse l’attenzione di molti professionisti del settore, dai quali, giorno dopo giorno, le giungevano richieste sempre più spinte. Alla fine la bella Casey si decise anche a posare, e in men che non si dica quelle foto arrivarono sui tavoli degli studios di Los Angeles. I vertici ci misero un attimo ad alzare la cornetta e chiamarla. La tentarono con offerte di denaro promettenti, ma la dolce Casey, che fino a qualche mese prima era ancora illibata, aveva più di qualche dubbio a intraprendere la strada del porno . Si trovava a un bivio: cosa fare dunque della sua vita? Continuare a studiare e a popolare i sogni dei suoi coetanei: fidanzarsi, poi un giorno sposarsi, avere dei figli e dividersi tra famiglia, marito e lavoro? Oppure tentare una strada totalmente nuova? Dopo molta insistenza e opera di convincimento da parte dei manager più importanti, la dolce Casey si decise a passare al porno , prendendo unache suona quasi paradossale per chi, come lei, fino ad appena qualche mese prima non si era mai lasciata andare alla passione.La sua inesperienza si vide anche sui primi set, e gli stessi registi con cui girò i primi film hard hanno raccontato chesotto l’occhio vigile della macchina da presa. Poi però, col passare del tempo e dopo vari film, gli esperti del settore hanno raccontato che piano piano si lasciò andare e iniziò a sentirsi sempre più a proprio agio. Tanto che oggi Casey Calvert, è diventata una star di fama mondiale e sul set non ha rinunciato a provare nessuna esperienza, da quellealle pratiche più spinte del. A suo modo rappresenta un’eccezione femminile, una donna che, tra le molte strade che le proponeva la sua vita e le apriva la sua bellezza, si è data degli obiettivi e con grande coraggio e determinazione ha scelto di raggiungerli a suo modo. Decidendo di intraprendere, in piena coscienza e libertà, una strada non facile, contro ogni tipo di giudizio e pregiudizio.