Victoria's Secret, gli angeli dietro i demoni. La storia del marchio diventa una serie tv

I demoni dietro gli angeli. E' quanto racconta "", la docuserie appena uscita sulla piattaforma americana Hulu che presto arriverà anche in Italia su Disney+. Il regista americano e giornalista investigativo,(già noto per i documentari "Valentino: The Last Emperor" del 2009, "Citizen Jane: Battle for the City" del 2016, "Scotty and the Secret History of Hollywood" del 2017 e "Studio 54" del 2018") prova ad andare oltre lee idegli angeli di Victoria's Secret.Nel mondo della moda, Victoria's Secret è forse uno dei brand universalmente più noti: il marchio di(super sexy) e altri prodotti per laè stato fondato negli Stati Uniti nel 1977 e si è sviluppato rapidamente in tutto il paese e poi nel mondo grazie al suo immaginario estetico molto riconoscibile: modelle bellissime dal corpo stereotipicamente perfetto, le cosiddette “". Tra il 1990 e il 2000 Victoria’s Secret raggiunse il massimo del suo successo. Le “angels”, tra cui si distinguevano Adriana Lima, Gisele Bündchen, Heidi Klum, Miranda Kerr, Gigi Hadid Naomi Campbell , sfilavano sulle passerelle conda sessanta libbre eda un milione di dollari.Negli ultimi anni, però, diversi scandali hanno colpito l'azienda, che dal 2016 ha conosciuto una crisi senza precedenti e ha perso molto della sua allure conquistata nei decenni. Tra i motivi anche il nascente movimento(noto anche come #MeToo) che non ha fatto altro che scoperchiare scandali tenuti precedentemente nascosti, come lanei confronti di alcune modelle, la proposta di une persino poco salubre, la mercificazione del corpo femminile. Per anni, infatti, il brand si è basato su testimonial dai corpi magri che diventavano l'aspirazione di qualsiasi donna. Poi, però, il cambiamento nei gusti del pubblico ha portato a un calo delle vendite e a un ripensamento di quella immagine pubblica, tanto che ilè stato cancellato e non è ancora stato riproposto.Il brand, comunque, da qualche tempo sta cercando di cambiare pelle, con unoltre che estetico: via le veneri alate , ammantate di strass e piume, per far spazio a donne famose che brillano innanzitutto per i propri successi. Il marchio, poi, sta puntando molto sull' inclusività con modelle curvy e, recentemente, con l'arrivo della prima modella con sindrome di Down La docuserie, attraverso varie testimonianze, scava anche sul rapporto d'amicizia tra il fondatore del marchio, il finanziere americano accusato di pedofilia e suicidatosi in prigione nel 2019. Il documentario racconta anche che Epstein utilizzò la sua influenza sul brand di intimo per adescare le sue prede. A testimoniarlo è proprio una vittima,che nel 1997 venne aggredita da Epstein poco dopo un colloquio di lavoro