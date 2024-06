WEmbrace Games 2024: “Una festa dove competizione e inclusione vanno di pari passo”

“Una festa tra amici, un gioco di squadra, una serata di gare e sfide spettacolari”. Ma per Bebe Vio Grandis, fondatrice e madrina dell’evento che ha animato ieri sera il bellissimo Stadio dei Marmi a Roma, “i WEmbrace Games rappresentano tutto questo e molto di più. Sono un punto di riferimento per tutti gli ospiti e il pubblico che da anni tornano a trovarci e caricano l’atmosfera di un’energia positiva. Anche questa dodicesima edizione ci ha regalato divertimento e sorrisi, a questo punto siamo già carichi per il 2025!”.

La scenografica location romana brillava di una luce speciale grazie allo show della dodicesima edizione dei WEmbrace Games, l’evento a scopo benefico organizzato dall’Associazione art4sport ONLUS, a cui ha fatto da cornice un numeroso pubblico e tanti ospiti d’eccezione che hanno seguito e partecipato con entusiasmo alle sfide spettacolari andate in scena sul terreno di gioco. La manifestazione, nata sotto il claim “Abbraccia l’emozione dello sport - Sogna insieme a noi!”, è stata presentata dagli speaker radiofonici di Radio Deejay Giorgio Maria Daviddi e Furio Corsetti del Trio Medusa e Danilo da Fiumicino.

Bebe Vio Grandis (Bizzi Team)

Gli ospiti della serata

Presenti, per le istituzioni, il presidente del Coni Giovanni Malagò e Alessandro Onorato, assessore ai Grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale, mentre tra i campioni dello sport hanno partecipato il calciatore Radja Nainggolan, l’ex-rugbista Martín Castrogiovanni, lo schermidore Diego Occhiuzzi, l’ex-pesista Mirco Scarantino, il giocatore di basket Jacopo Giachetti, l’ex-taekwondoka Carlo Molfetta e gli atleti dell’Associazione art4sport ONLUS Davide Obino (basket in carrozzina), Edoardo Giordan (scherma in carrozzina), Emanuele Lambertini (scherma in carrozzina), Francesco Imperio (atletica) e Lorenzo Marcantognini (atletica).

Arrivavano infine dal mondo dello spettacolo Claudia Gerini, Tess Masazza e Amanda Campana, il regista Gabriele Muccino, l’attore e regista Giuseppe Fiorello, i cantanti Nina Zilli e Fellow, e da quello dei social gli influencer 2Men1Kitchen, Alessia “allydollina” Rossini, Giulia Gaudino e Melissa Bianco.

Il torneo dei WEmbrace Games

Dopo la presentazione della serata, i discorsi delle autorità e la parata inaugurale, sono scese sul campo dello Stadio dei Marcmi otto squadre provenienti da tutta Italia, composte da adulti e bambini, con e senza disabilità, rappresentate dai partner dell’iniziativa:

- Barilla - squadra Fano

- Sorgenia - squadra Treviso

- Rilastil - squadra Milano

- Toyota - squadra Bari

- Algida - squadra Napoli

- Viatris - squadra Genova

- Radio Deejay - L’Aquila

- Bebe Vio Academy - Roma

I team coinvolti sono stati impegnati in tre prove, denominate rispettivamente “fly2paris”, “Last call to…” e “Costruisci la Torre Eiffel”, che hanno visto trionfare la squadra Fano.

Ruggero Vio, Bebe Vio Grandis e Teresa Grandis (Bizzi Team)

La serata è nata con lo scopo di supportare art4sport ONLUS, l’associazione che sostiene e promuove lo sport come terapia per il recupero fisico e psicologico dei bambini e dei ragazzi portatori di protesi di arto. La presidente Teresa A. Grandis, al termine dell’evento ha dichiarato: “Ancora una volta i WEmbrace Games si sono dimostrati uno spettacolo straordinario, dove competizione e inclusione viaggiano di pari passo, con l’elemento del gioco che mette in evidenza tutto il suo valore sociale, capace di abbattere ogni tipo di ostacolo. Un enorme grazie a tutti coloro che lavorano per appuntamenti come questo e che credono nel nostro progetto”.