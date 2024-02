Sport, inclusione e solidarietà: al via la seconda edizione di "WEmbrace Sport" di Bebe Vio

La grande novità di quest’anno, sarà la presenza di un team internazionale, International Stars , formato da professionisti provenienti da tutto il mondo e noti per gli importanti risultati sportivi, che si scontrerà con la squadra Italia , comprendente invece le celebrità sportive nostrane. Ecco così che, sulla scia del successo della prima edizione, la serata sarà una ottima opportunità per vedere i propri idoli italiani e internazionali di scherma , basket , calcio e volley , sfidarsi nelle loro rispettive discipline che, per l’occasione, saranno tutte giocate in modalità paralimpica . Un evento emozionante per promuovere l’integrazione e per dimostrare come lo sport paralimpico sia a tutti gli effetti paragonabile a quello olimpico sia dal punto di vista della spettacolarità che da quello emozionale e competitivo.

Bebe Vio, organizzatrice dell'evento, ha commentato così tutta la sua emozione: "Non vedo l’ora che sia il 10 ottobre per poter vivere questa seconda edizione diQuest’anno facciamo sfidare i campioni olimpici e paralimpici italiani con quelli provenienti dal resto del mondo. La figata sarà vedere come, se dai a tutti la possibilità di giocare a pari condizioni, ilviene meno e quello che rimane sono atleti professionisti che si sfidano ad altissimo livello. Un vero spettacolo che non basta descrivere, occorre vedere. Ecco perché invito più persone possibili a venire ad assistere alle sfide di. Vi divertirete un sacco e non ve ne pentirete". Durante l’evento, ci sarà anche occasione per annunciare ufficialmente gli atleti che comporranno il team di fly2paris. Così come avvenuto con fly2tokyo, il progetto è pensato in vista della, prevista a Parigi nel 2024, e punta a ispirare le giovani generazioni attraverso lo sport. Un'iniziativa che ancora una volta ha come obiettivo quello di mettere sempre più in luce il mondo paralimpico, facendo conoscere le storie degli atleti protagonisti e il loro percorso verso i Giochi Paralimpici del 2024. Un viaggio molto impegnativo, in cui art4sport metterà anche a disposizione del team di atleti una squadra di professionisti (fisioterapisti, nutrizionisti e preparatori atletici) che li seguiranno nella loro avventura.