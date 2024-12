Zendaya diventa statua di cera al Madame Tussauds Singapore

Madame Tussauds Singapore ha presentato la nuova statua di cera che va ad impreziosire la collezione del celebre museo: la protagonista è la pluripremiata attrice, cantante e icona della moda mondiale Zendaya.

L’opera in cera, ricalca perfettamente le fattezze, ma anche il carisma e lo stile disinvolto della 28enne di Oakland, ritratta com’era apparsa sul red carpet agli Screen Actors Guild Awards del 2023: in quell’occasione era in lizza per l'Outstanding Performance by an Actress (Drama Series) per “Euphoria”, ma ha perso contro la star di “The White Lotus” Jennifer Coolidge.

Vestita con un abito personalizzato di Valentino, in due pezzi, rosa e ornato da una cascata di 190 rose abbinate, Zendaya emana eleganza e grazia, ma anche la freschezza di una ragazza ancora giovanissima ma già un talento in ascesa. Zendaya aveva completato il look con accessori scintillanti, tra cui una vistosa collana di gioielli multicolori, che aggiungevano un tocco di brillantezza al suo ensemble pastello. Dalla sua posa caratteristica agli intrecci nei capelli e i dettagli del trucco, questa nuova creazione è un tributo all'eleganza senza tempo e all'impatto globale della star.

“Zendaya è una vera icona del nostro tempo, che ispira milioni di persone con il suo talento, la sua grazia e il suo impegno. Siamo entusiasti di dare il benvenuto alla sua statua di cera al Madame Tussauds Singapore, dove i fan potranno celebrare la sua eredità in un modo personale e indimenticabile”, ha dichiarato Steven Chung, direttore generale del Madame Tussauds Singapore. La statua di cera è esposta in un set glamour di ispirazione hollywoodiana, che consente ai fan di entrare nel suo mondo e di posare al fianco della loro star preferita.