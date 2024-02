Le Paralimpiadi oggi e il ricordo di quando i greci interrompevano le guerre per i Giochi

amico Valerj, presidente del Comitato paralimpico ucraino, che ha percorso l'intero giro col pugno alzato, in segno di lotta e collegare quella immagine alle bombe, ai morti, alla distruzione in corso nel loro paese". Le parole di Luca Pancalli, presidente del Comitato Paralimpico Italiano dopo la in Cina. "L'ingresso della delegazione ucraina nello stadio è stato devastante. Devastante, guardare agli atleti, all', presidente del Comitato paralimpico ucraino, che ha percorso, in segno di lotta e collegare quella immagine alle bombe, ai morti, alla distruzione in corso nel loro paese". Le parole di, presidente del Comitato Paralimpico Italiano dopo la Cerimonia di Apertura disegnano alla perfezione il clima che avvolge i Giochi invernali appena iniziati

interrompevano le guerre durante lo svolgimento delle Olimpiadi è stravolta ai giorni nostri e gli atleti ucraini sono lì a gareggiare con il corpo, ma il cuore e la mente alla patria, squassata dalle bombe. La guerra ha provocato scandalo del doping che ha travolto le istituzioni sportive (e non solo) del loro Paese. Il fragore della guerra giunge nitido sulle piste e i palazzetti, teatro delle gare. L'antica e civilissima regola dei greci, cheè stravolta ai giorni nostri e gli atleti ucraini sono lì a gareggiare con il corpo, ma il cuore e la mente alla patria, squassata dalle bombe. La guerra ha provocato l'espulsione di atleti russi e bielorussi dalle gare: il Comitato paralimpico ha seguito l'indirizzo intrapreso dal Cio per i Giochi invernali dello scorso febbraio ed estromesso gli atleti dei due Paesi, responsabili dell' invasione dell'Ucraina . Del resto, da tempo gli atleti russi gareggiano nelle gare olimpiche e paralimpiche a titolo personale (sotto bandiera neutrale), in seguito alloche ha travolto le istituzioni sportive (e non solo) del loro Paese.

maggior numero di rappresentanti femminili mai registrato, al debutto di Israele e Portorico, alla equa ripartizione fra generi delle gare e delle medaglie: 39 maschili, 35 femminili, quattro competizioni miste. Culmine, quest'ultimo, dell'intenso lavoro svolto negli ultimi 20 anni in direzione della parità di genere. Su queste Paralimpiadi della neve, insomma, si avvertono i segni pesanti della situazione internazionale, che offuscano i primati legati almai registrato, al debutto di Israele e Portorico, alla: 39 maschili, 35 femminili, quattro competizioni miste. Culmine, quest'ultimo, dell'intenso lavoro svolto negli ultimi 20 anni in direzione della parità di genere. Inclusive , le Paralimpiadi invernali, lo sono anche dal punto di vista anagrafico, fra i 15 anni della parasciatrice austriaca Elina Stary e i 66 dell'americano Pam Wilson nel curling su sedia a rotelle.

Vincere, è un traguardo altrettanto importante, quando si passa dalla pratica salutistica o amatoriale a quella competitiva. Qui, ogni medaglia è fondamentale per il proselitismo che induce, per lo spirito di emulazione che scatena e invoglia a sollevarsi dal letto, dalla poltrona, dalla sedia a rotelle per cimentarsi col proprio corpo nella pratica sportiva. Terapia per il corpo, la mente, lo spirito (un po' come i tre valori simbolo impressi nella bandiera paralimpica), che forse un giorno potrà diventare occasione di vittoria, di medaglia, di inno nazionale ascoltato sul podio.