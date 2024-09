Sara Morganti bronzo nell’equitazione alla quarta Paralimpiade: “La medaglia più incredibile della carriera”

Sara Morganti è medaglia di bronzo dell'Equitazione nell'individuale, grado I, alle Paralimpiadi di Parigi 2024. L'azzurra, 48 anni, che già a Tokyo 2020 era salita due volte sul terzo gradino del podio e in bacheca conta ben 4 ori a livello mondiale, a Parigi monta la cavalla 12enne Mariebelle.

Nella finale di questo pomeriggio alla Reggia di Versailles Morganti, pisana ma nata a Castelnuovo in Garfagnana, affetta da sclerosi multipla progressiva che le è stata diagnosticata all’età di 19 anni, è stata preceduta dal lettone Rihards Snikus, oro, e dall'americana Roxanne Trunnell, argento. L’azzurra, alla quarta partecipazione paralimpica, ha infatti fatto registrare lo straordinario punteggio di 74.625 al termine di una gara gestita al meglio anche quando il cavallo si è teso. Il sorriso cyhe le illumina il volto alla fine della prova dimostra tutta la soddisfazione della toscana.

"Non ci posso credere – ha detto quando l'ultimo dei 22 binomi del Grado I è uscito dal campo gara di Versailles – e forse sono più incredula di aver vinto questa medaglia che qualunque altra abbia mai vinto nella mia carriera agonistica. Sono felicissima, perché ho notato una certa tensione in Mariebelle ogni volta che mi sono avvicinata nella parte di campo più vicina alla Reggia. Evidentemente – ha aggiunto l'amazzone italiana – doveva esserci qualcosa che la infastidiva, ma la mia cavalla si è fidata di me, si è tranquillizzata e quindi non posso che ringraziarla.

Avere montato Mariebelle qui a Parigi – spiega l’azzurra – è stato bellissimo ma, allo stesso tempo sono un po' dispiaciuta di non aver condiviso con Royal Delight questo successo. Mariebelle è giovane ed è giusto che prima o poi la facesse lei questa esperienza. Adesso restiamo concentrati – ha aggiunto Morganti, che ha replicato il terzo posto di Tokyo nella prova tecnica – e pensiamo alle prossime gare. Sono sicura che possiamo fare un'ottima gara a squadre e poi il freestyle è la mia gara preferita…incrociamo le dita”, ha concluso.

Ma non è finita qui, perché nei prossimi giorni Sara Morganti affronterà anche la gara di Freestyle. E chissà che anche quella non riservi piacevoli sorprese...