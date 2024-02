Alessia Morani, lettera di solidarietà dopo l'attacco per la foto postata sui social: "Pd maschilista"

La vicenda

La replica

di cuore le firmatarie di questo documento per la solidarietà espressa“. Segue una valanga di commenti apertamente solidali. “Non condivido quasi nulla del suo pensiero politico, ma che debba essere sminuita perché è una bella donna che ha festeggiato il capodanno vestita bene è inaccettabile. Solo menti perverse possono avere certi ragionamenti“, scrive ad esempio Lorenzo Ambrosi, una voce fra tante. Già, perché in questo caso è la critica ad essersi rivoltata contro l’autore dell’ultimo scivolone targato Pd. Ovvero le accuse mosse ad Alessia Morani - autrice del Tweet di ringraziamento riportato in apertura - per una foto in cui si mostra truccate ed elegante alla cena di compleanno. Molti maschietti dem hanno infatti accusato l’ex sottosegretaria al Mise ed ex deputata Pd del Pesarese di “essere sconveniente“. A partire dal vicepresidente di un circolo Pd di Madrid che ha puntato il dito contro la Morani per l’utilizzo di foto “inappropriate”. Una critica ai limiti del surreale, grazie alla quale il Pd è riuscito nell’impresa che negli ultimi anni gli viene meglio: farsi del male da solo. Alessia Maroni non è un’influencer alla Ferragni che posta foto in lingerie, ma una donna che ha fatto della politica il suo mestiere, ’colpevole’ di essersi ritratta in una foto assolutamente casta, in una location che non è il Masa di New York. Eppure, apriti cielo. Quindi, come affermava un altro membro del Pd: “Per dimostrarti competente, devi mortificare la tua femminilità”... Una frase intrisa del peggior pensiero di sinistra.“Inopportuno“, “sconveniente“, “inappropriato“: questi alcuni commenti che utenti di Facebook, tra cui esponenti dem, hanno postato sotto la foto, in primo piano, pubblicata dall’ex sottosegretaria al Mise ed ex deputata Pd Alessia Morani mentre cena in un ristorante durante le festività natalizie; alcuni ‘hater’ hanno criticato l’ex parlamentare anche per aver ‘sfoggiato’ una “cena di lusso“ a fronte dei problemi economici e alimentari di altre persone. Sotto il post si è poi scatenato un dibattito con molti altri utenti che hanno preso le difese della politica (lei stessa ha replicato, giustificandosi “non sono in un ristorante di lusso...“) definendo “sessisti“, “pietosi“, del tutto “inappropriati“ i commenti offensivi e “normale“ e “senza alcun tipo di volgarità“ la foto dell’ex sottosegretaria al ristorante. Solidale con la ex deputata Pd del Pesarese per gli insulti e le critiche ricevute anche il senatore dem, commissario del Pd Marche: “trovo non solo ingiustificato e ingiustificabile l’odio social rivolto ad Alessia Morani per la foto pubblicata sul suo profilo. - scrive in una nota - . Ma se questi commenti provengono da un iscritto al nostro partito, abbiamo un problema!“. “Un partito, di e per le donne, che nel suo statuto contiene la parità di genere e che si batte per ottenere diritti e uguaglianza. - prosegue Losacco - . Un partito che, però, anche e non solo per questo episodio, è ancora maschilista con punte di vera e propria misoginia. Non possiamo accettarlo. Abbiamo la necessità ed anche il dovere di affrontare e forse proprio di aiutare chi nel nostro partito ha queste idee. Ad Alessia - conclude - la mia solidarietà“.Alle accuse di “troppa avvenenza“ aveva fatto seguito un comunicato firmato da diversi presidenti e segretari di sezioni e circoli Pd all’estero, nel quale si attacca il Pd. Cortocircuito totale. Vengono in primis prese le distanze da quel Michele Testoni responsabile degli attacchi ad Alessi Morani dal circolo di Madrid, che recita: “Se vogliamo sconfiggere insieme il maschilismo e riscrivere insieme un nuovo alfabeto condiviso, partiamo da una solida e proficua collaborazione e comunicazione interna, altrimenti il rischio è quello di innescare polemiche distruttive anche su realtà virtuose quale è il circolo Pd di Madrid e il Pd Mondo in generale”, concludono le firmatarie della lettera, rilanciata dalla Morani sui social: “Ringrazio di cuore le firmatarie di questo documento per la solidarietà espressa”, conclude.“Era una foto sobria, per niente volgare o ammiccante - aveva commentato l’ex parlamentare del Pd - . Non mi aspettavo il fuoco amico“. “Il problema è che vogliono che si mortifichi la femminilità le sue parole - . Qualcuno me lo ha scritto: “dovresti fare come la Carfagna che per dimostrare la propria competenza mortifica la sua femminilità”. Roba da medioevo“. Il messaggio rivolti ai colleghi di partito passa forte e chiaro, un invito a “essere meno bacchettoni, di rispettare il ruolo delle donne che possono essere orgogliosamente femminili senza per questo essere etichettate“. Colpisce il fatto che ancora oggi si debba discutere del ruolo delle donne in un partito che, a quanto pare, dimostra di avere un impianto maschilista visto che tra gli eletti, le donne sono appena il 30 per cento, un tema che il prossimo congresso dovrà affrontare:, con una riserva. "Una donna impegnata in politica, in particolare nel Pd, che si trucca, come tutte le donne, che veste bene e che posta delle sue foto, va considerata a priori fuori posto? - si chiede Alessia Morani - Il signor Testoni preferisce vedere le donne dietro un burqa ? Se è così, con me ha sbagliato bersaglio. Gli ricordo che al governo c’è una donna la quale, anche se non è certo della mia parte politica, per il solo fatto di essere arrivata in quel ruolo, aiuterà a superare con più facilità i commenti come quello del signor Testoni".