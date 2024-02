Elly Schlein è la prima donna alla guida del Pd: "Bisessuale, femminista e progressista"

Chi è Elly Schlein

La famiglia internazionale e il nonno senese e antifascista

L'ascesa politica

Il coming out in tv e copertine di giornali

Reazioni: Circolo di Cultura Omosessuale ’Mario Mieli'

È la prima donna alla guida del Pd: Elly Schlein , 37 anni, è la nuova segretaria del Partito Democratico, anche se i dati definitivi verranno comunicati domani. Quando lo scrutinio ha raggiunto ormai l’80% delle schede la deputata democratica è al 53,8%, contro il 46,2% di Stefano Bonaccini che tra gli iscritti aveva invece raggiunto il 52,8% a fronte del 34,8% della sfidante. Un dato clamoroso perché è la prima volta che il voto dei gazebo, al quale partecipa anche chi non ha la tessera Pd, ribalta quello degli iscritti. Le primarie, peraltro, raccontano un partito diviso in due, il centro-nord schierato con la Schlein e il sud e le isole con Bonaccini. Elly Schlein batte Bonaccini e succede agrazie a un’abbondantenel milione di persone che ha, affluenza che ha confortato le speranze della vigilia. Vince l’idea che possa, consegnando all’Italia unmaggioranza-opposizione forse unico al mondo. All’80 per cento dei seggi scrutinati Stefano Bonaccini raggiunge il 46,20 per cento e Elly Schlein il 53,80%”. Così Silvia Roggiani, presidente della commissione congresso Pd. Ma è lo stesso Bonaccini ad ammettere la sconfitta un minuto dopo: “Ho sentito Elly Schlein e le ho fatto i complimenti. Ha prevalso lei, è stata più capace di me di dare un senso di rinnovamento al Partito Democratico. Le ho detto che saremo a disposizione del partito”. Da ’OccupyPd’ a segretaria dem: la parabola vincente di Elly Schlein, prima donna alla guida del Pd La nascita in Svizzera, il nonno emigrato negli Stati Uniti, gli anni di battaglie e esperienze che hanno visto avvicinarsi e allontanarsi più volte dal partito che ora è chiamata a guidare “Congratulazioni a Elly Schlein e complimenti al Pd per la mobilitazione dei suoi elettori nel congresso - il commento del presidente del Consiglio,- . Spero che l’elezione di una giovane donna alla guida del Nazareno possa aiutare la sinistra a guardare avanti e non indietro”.Il Partito Democratico ha la prima segretaria donna e femminista . Così ama definirsi Elly Schlein, “l’anti-Meloni” scelta da Enrico Letta per chiudere la campagna elettorale delle politiche. Un’ascesa vertiginosa, quella della neo segretaria, passata direttamente dalla vice presidenza della Regione Emilia-Romagna alla Camera e, ora, al Nazareno. Il tutto nel giro di cinque mesi. E pensare che fino a poco fa, Elly Schlein non era nemmeno una iscritta al Pd. Ne era uscita in dissenso dalla linea della segreteria Renzi e ci e’ voluto un congresso costituente per permetterle di rientrare in tempi record. Con Schlein, il Partito Democratico si avvia a “fare la sinistra”, come la deputata ha continuare a dire per tutta la campagna congressuale. Elly, all’anagrafe Elena Ethel Schlein, è nata nel 1985 a Lugano da una famiglia di accademici. La madre, l’italiana, è stata preside della facolta’ di Giurisprudenza dell’Università degli studi dell’Insubria. Il padre, lo statunitense, è professore emerito di Scienze politiche e ha un passato da assistant director nella sede bolognese della Johns Hopkins University. Scuole ad Agno, comune svizzero di 4.518 abitanti del Canton Ticino, maturità a Lugano, la segretaria del Pd ha studiato al Dams di Bologna per poi passare a Giurisprudenza. Si definisce una nerd, appassionata di videogiochi e cinefila, amante dell’indie-rock statunitense, per due volte volontaria negli Usa per le campagne elettorale di Barack Obama.Il nonno materno,, era un noto avvocato senese e antifascista, mentre il nonno paterno, Harry Schlein, era emigrato negli Stati Uniti da una famiglia di origine ebraica, dell’Europa Orientale. Nata in Svizzera nel 1985, da madre italiana e padre americano, Elly ha scelto Bologna come città per laurearsi in giurisprudenza e vivere. Oltre a Susanna, la diplomatica dell’ambasciata greca vittima a dicembre di un attentato, ha anche un altro fratello che vive all’estero.Nel Pd ci nasce, politicamente. Di area civatiana, nel 2013 è l’ideologa di, movimento che si oppone ai 101 franchi tiratori che fermano la corsa di Romano Prodi al Quirinale. Nel 2014, con Matteo Renzi segretario, viene eletta al Parlamento Europeo con oltre 50 mila preferenze. Con il rottamatore, tuttavia, non c’è feeling: “Me ne sono andata dal partito per scelte come la Buona scuola, la riforma della Costituzione, lo Sblocca-Italia, tre voti di fiducia sulla legge elettorale. Anche sul clima il Pd e’ mancato: non e’ piu’ il tempo delle mezze parole, le battaglie vanno fatte fino in fondo: dunque, no al consumo di suolo”, ricorda la segretaria dem. Nel 2015, quindi, Schlein approda a Possibile, ma nel 2019 si rompe il sodalizio con Civati ed Elly inizia a ballare da sola. Alle porte ci sono le Regionali in Emilia-Romagna, la sinistra che accompagnacerca un volto. Schlein diventa la capolista di Coraggiosa, rassemblement di sinistra che ha tra gli sponsor anche l’ex governatore Vasco Errani. La lista non arriva al 4%, ma Schlein - complici un video virale in cui incalza Matteo Salvini, un forte investimento sui social e il favore delle- supera le 22 mila preferenze su tre province. Il salto alla vicepresidenza della Regione e’ scontato. Da vice di Bonaccini comincia a comparire negli studi dei principali talk-show, fa coming out: “In questo momento sto con una ragazza e sono felice”.L’Espresso le dedica una copertina da possibile leader di una futura Cosa Rossa. Dopo la nascita del governo Draghi e le dimissioni di Nicola Zingaretti da segretario del Pd, è lei a fare il primo passo: “Diamoci un appuntamento”. Lancia l’appello nel marzo 2021 alla galassia della sinistra, specificando che “la soluzione non e’ rientrare in un Pd in grande confusione”. Andra’ diversamente. Alle elezioni politiche sceglie di correre col Pd in Emilia-Romagna, blindata nel listino proporzionale. Veste i panni dell’anti-Meloni: “Sono una donna. Amo un’altra donna e non sono una madre, ma non per questo sono meno donna”, dice dal palco di Piazza del Popolo a Roma ribaltando l’iconico discorso della leader di Fratelli d’Italia. Dopo la sconfitta e le conseguenti dimissioni di Letta, il nome di Schlein viene dato in pole per la segreteria. Accanto a quello del ‘suo’ presidente: Stefano Bonaccini. E’ il derby della via Emilia. Ma Schlein non è ancora iscritta: si candida a Roma, prende la tessera alla Bolognina, il circolo della Svolta di Occhetto, incassa il sostegno di buona parte della sinistra dem e di Articolo Uno. Il voto tra gli iscritti conferma le attese: tocca a lei sfidare Bonaccini alle primarie. Nessuno è mai riuscito nel: i gazebo hanno sempre confermato il vincitore nei circoli.È l’anti-Meloni, dicono. L’exploit di Elly Schlein la settimana scorsa alla chiusura della campagna elettorale in Piazza del Popolo: “Sono una donna. Amo un’altra donna e non sono una madre, ma non per questo sono meno donna. Non siamo uteri viventi, ma persone coi loro diritti”, dice dal palco ribaltando l’iconico discorso della leader di Fratelli d’Italia . Oggi, dopo la sconfitta del Pd, è eletta alla Camera e, insieme a Bonaccini, presenza fissa nel totonomi per il Nazaren. Schlein per ora non fa nulla per tirarsene fuori. “Ma se non ha neanche la tessera...”, fa notare un dirigente dem emiliano-romagnolo. Forse, nel Pd che verrà, non è più un problema.“Siamo pronti al dialogo sui temi della comunità Lgbtqia+", questo il commento arrivato Circolo di Cultura Omosessuale ’’. "Salutiamo Elly Schlein, da poco designata dalle primarie nuova segretaria del Partito democratico, e le auguriamo buon lavoro. Un augurio necessario, visto il compito non semplice di ricompattare il partito e affrontare il governo più a destra da molti anni a questa parte, ma anche davvero sentito", si legge nella nota. "Il Pd riparte finalmente da una donna,: la nuova segretaria del Pd ha già dichiarato di voler riproporre una legge contro l’omolesbobitransfobia, “il minimo sindacale in Europa”, e di volersi battere per il matrimonio egualitario e i diritti di tutte le famiglie. Una donna ma non una madre, quella di Schlein sarà una leadership femminile ma soprattutto, quindi l’esatto opposto di quanto espresso finora da Giorgia Meloni . E questo ci sembra già abbastanza, dopo alcune settimane di continuo tiro al bersaglio di fascisti e conversatori nei nostri confronti", prosegue il testo. “Siamo pronti aalla testa delle forze della Sinistra italiana, e auspichiamo sin da subito un colloquio e un dialogo serrato per allinearci nella difesa delle nostre rivendicazioni”, ha esclamato, presidente del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli. “Se la politica italiana deve cambiare per tornare a essere incisiva e vicina alla nostra comunità, allora accogliamo l’arrivo di Schlein con speranza e ottimismo, ricordando però che saremo sì sempre aperti, ma anche attenti”.