A noi di Luce! interessa ciò che pensi: clicca e di' la tua

Dì la tua:

I temi

La grande festa di Luce!

. All'informazione quotidiana, all'impegno rivolto alla nostra community per aggiornarla costantemente su tutto ciò che accade nel mondo attraverso la lente dei valori per noi portanti, vogliamo affiancare il confronto, rivolgendoci questa volta in ascolto verso tutti, tutte, tuttt* voi! Dopotutto non esiste una vera inclusione senza la condivisione.Per noi della redazione queste poche domande sono un modo per indagare come i nostri lettori e le nostre lettrici si avvicinino in prima persona ai temi che ci stanno più a cuore: l’ inclusione e come essa si inserisce all’interno della nostra società odierna; la sostenibilità e quanto ognuno di noi si impegna, ad esempio, nella lotta al cambiamento climatico. E ancora, temi fondamentali come ile lo, due ambiti in cui l'accessibilità dovrebbe essere al centro della discussione. Ma non sempre è così, lo sappiamo. Ma anche, quanta consapevolezza c’è riguardo al modo in cui vengono oggi affrontati i. E infine, ma non per importanza, lae la: quanto ci interessa informarci sulla salute mentale e sulla sana alimentazione?I risultati di questa indagine saranno molto importanti per tutto il team del canale Luce! perché ci permetteranno di conoscere quanto e cosa sta più a cuore a chi ogni giorno ci legge e cosa possiamo fare per migliorare l'informazione, quindi il nostro apporto ai temi di cui ci occupiamo quotidianamente. Per farlo abbiamo bisogno di voi.in anticipo per il tempo che ci dedicherai. Per migliorare costantemente è fondamentale l’approccio e l’opinione di ognun* Un mondo diverso, più inclusivo, che vogliamo aprire alle nuove generazioni. Scoprilo con noi ila Firenze, in occasione delpiù scintillante che ci sia. Una giornata di talk, dibattiti e performance gratuiti e aperti al pubblico, con grandi ospiti dal mondo dello spettacolo, della politica, della scuola e del lavoro, per parlare insieme di inclusione, coesione sociale, diritti e ambiente. Un appuntamento imperdibile, che fai non ci vieni? Per partecipare basta iscriversi sul sito: clicca qui!