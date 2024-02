Addio a Natalia Lach-Lachowic, artista polacca fra avanguardia e provocazione

L’artista polacca, che con le sue performance, i suoi fotomontaggi e video ha contribuito a dare il via a un’ondata di arte d’avanguardia nei Paesi dell’est europeo sfidando apertamente con le sue provocazioni sul corpo e il sesso i regimi socialisti dell’epoca, è. L’annuncio della scomparsa è stato dato dal suo account ufficiale di Instagram dove si legge che i funerali di Natalia LL, questo il nome d’arte, si terranno, nella cappella del cimitero di Osebowicki di Breslavia (Polonia), capitale storica della Slesia.Le opere più note diaffrontano lo sguardo maschile con immagini sovversive ed esplicitamente erotiche. Il loro contenuto si è rivelato periodicamente controverso e in alcuni casi ha portato alla censura dei suoi lavori. Quando ha iniziato a realizzare queste opere negli anni Settanta, stava lavorando per avvicinare l’arte alla realtà, realizzando installazioni concettuali in un’epoca in cui queste erano ancora relativamente nuove nei paesi sotto l’influenza sovietica. Diventata un’, Natalia LL, grazie alla sua audacia espressiva e all’attività di Permafo - spazio espositivo e di riflessione teorico/pratica dell’arte concettuale, da lei co-fondato nel 1970 a Breslavia - l’artista ha dato un forte contributo nel creare l’immagine dell’arte polacca divenendone, a sua volta, eccezionale rappresentante, muovendosi tra concettualismo e body art, usando supporti di annotazione anonimi e ambigui al contempo, come la fotografia e il video. Attraverso, Natalia Lach-Lachowicz ha sviluppato una serie di archivi visivi e serie fotografiche energicamente concentrati intorno alla sua prorompente personalità femminista . In una società fondata su merci, mercificazione e produzione di massa, il corpo -e il sesso- con l’unicità dei suoi gesti, tic, spasmi di piacere, è stimolante microcosmo - sosteneva l’artista - per la definizione della soggettività individuale e mezzo grazie al quale la sfera sessuale femminile raggiunge una prospettiva sociale e politica. Così, le provocanti serie fotografiche(1975) e(1977) si esprimono attraverso la loro carica erotica anche a favore del movimento femminista e contro il blocco sovietico e la società del regime comunista profondamente patriarcale. Ladalla presenza di una pelliccia e l’inequivocabile associazione sessuale che si compie osservando il semplice atto di, un hot-dog, una gelatina di queste giovani donne, sono rappresentazione coraggiosa del sistema tutto capitalistico del consumismo, allora in procinto di creare un nuovo regime domanda-offerta nell’Nata a Żywiec nel 1937,compie i suoi studi presso la Scuola di Belle Arti di Breslavia. Le sue opere sono state esposte in importanti mostre d’arte in Polonia e all’estero con alcune delle più importanti body artists e performer tra cui Marina Abramovic , Gina Pane, Anette Messager, Stephanie Oursler, Suzanne Santoro, Carolee Schneemann, Noemi Midan, Suzy Lake, Orlan, in contesti come la Biennale di Parigi, la Biennale Internazionale d’Arte di San Paolo e presso il Centre Georges Pompidou di Parigi. Nel 2013 la galleria Upp ha presentato “”, mostra personale di grandissimo impatto.