Adolescenti e endometriosi: quando il dolore per il ciclo mestruale non è più "normale"?

Il progetto "Compr-endo"

L'indagine tra le adolescenti

Sintomi e consapevolezza

Come viene vissuta unadalle giovani? Come valutano ilprovocato dall'le adolescenti? È da queste domande che parte l'indagine condotta dall' Associazione progetto endometriosi (A.P.E.) formata da pazienti volontarie di tutta Italia. Uno studio che ha coinvolto- non necessariamente con diagnosi di endometriosi - di terza, quarta e quinta superiore, i cui risultati sono stati elaborati a livello scientifico, rivelando dati e informazioni interessanti.Malattia cronica che colpiscedella popolazione femminile in età fertile e il cui, grazie al progetto "" l'endometriosi diventa un argomento di dialogo con un linguaggio fruibile, in modo che le giovani studentesse possano capire quali sono i sintomi, le possibili terapie, qual è il risvolto psicologico della patologia. Nello specifico sono stati sottoposti loro dei, in forma anonima, per indagare alcuni aspetti legati all'endometriosi e al dolore pelvico. Ma non solo, ci sono state poiche hanno coinvolto ginecologi, psicologi e medici esperti della patologia.Nel questionario erano presenti domande relative in particolare al dolore mestruale , molto frequente nella donna in periodo fertile, e che può rivelare -dei casi, quando la dismenorrea è di grave entità - un'associazione con l'endometriosi pelvica. Inoltre, larappresenta il sintomo riferito con più frequenza dalle donne con questa patologia e tende ad esserenon-steroidei rispetto a una perdita normale legata al ciclo. Alla domanda "come valuti il flusso mestruale", la maggior parte delle adolescenti, circa il 68%, ha risposto "normale", mentre oltre. Sulla valutazione della propria sofferenzadelle ragazze ha risposto di avere(dismenorrea); quasi la metà delle studentesse (il 47.3%) ha affermato di avere dolore mestruale e che la propriaha o avevadolorosa durante il ciclo e nell'dei casi proprio al genitore è stata. Solo 328 ragazze (13.7%) non hanno riportato dolore al ciclo, mentre circa ilsoffrire" per le mestruazioni. Un dato particolarmente allarmante, perché può essere la causa del ritardo nella richiesta di cure mediche e quindi nella diagnosi di endometriosi. Solo l'11,1% ne ha parlato con il proprio medico di medicina generale, mentre l'80% si è confidata con un familiare adulto. Il 54% delle ragazze con dismenorrea non si è mai sottoposta ad una visita specialistica ginecologica, e ilL'endometriosi è una malattia infiammatoria i cui sintomi più comuni e diffusi sono: dolori mestruali variabili da lievi a molto gravi, sofferenza pelvica in particolare in concomitanza dell'ovulazione oo ancora alla minzione soprattutto nel periodo mestruale, irregolarità intestinale, pesantezza al basso ventre, fino ai casi più complessi in cui si arriva all'). Per una malattia di cui non si conoscono ancora le cause, per la qualené percorsi medici di prevenzione, per limitare i danni che provoca, è fondamentale. E per quanto riguarda le adolescenti significa anticipare i tempi delle diagnosi, far comprendere loro che il dolore provato non è "normale" ed è importante eseguire delle visite ginecologiche in centri specializzati, in modo che possano trovare il percorso terapeutico migliore per affrontare la malattia, evitando quando possibile interventi chirurgici ripetuti.