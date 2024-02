AMA con tutto il cuore: una playlist per sostenere la ricerca

"AMA con tutto il cuore"

Marco Mengoni – Due vite

Carl 6X – Jaguar

Vegas Jones – Solido

Tananai – Tango

Coma_Cose – L’addio

Liberato – Tu t’e scurdat ‘e me

Me gustas Tu – Manu Chao

Believer – Imagine Dragons

Don’t stop me now – Queen

Viva la Vida – Coldplay

Ricordati di Vivere – Jovanotti

Boat – Ed Sheeran

Un amore così grande – Il Volo

Panico - Lazza

Mille voci – Mecna

Mientras me curo del cora - karol g

Ma che freddo fa - Nada

Tienatè - Nu Genea

Non mi ricordi più il mare - Gazzelle

Balla – Umberto Balsamo

Il 5x1000 alla ricerca

La Fondazione Humanitas

La musica può fare la differenza. Anche per la ricerca. La pensano cosìe sua moglie Giovanna Civitillo che, insieme ai giovani del(Adolescents and Young Adults) di Humanitas, hanno creato una playlist su Spotify per spronare la gente a devolvere il loro 5xmille alla ricerca. L’iniziativa si chiama "" e vuole evidenziare l’importanza di un sentimento, soprattutto se si concretizza con una importante iniziativa, quella che AMA(deus) ha creato a supporto dei giovani e la musica. Il direttore artistico dell’ultimo Festival di Sanremo ne sostiene il talento, gli entusiasmi e gli obiettivi, li affianca nella vittoria e li sprona di fronte a una sconfitta."Tutto parte da una playlist, disponibile su Spotify , che abbiamo scelto – sottolinea il noto presentatore - insieme a mia moglie Giovanna Civitillo e alche fanno parte del Progetto AYA (Adolescents and Young Adults) di Humanitas, giovanissimi tra i 16 i 39 anni, che la vita ha già chiamato ad affrontare una prima prova importante: un". La compilation contiene i seguenti brani:La scelta dei brani premia quelli che, secondo Amadeus, Giovanna e i ragazzi, contribuiscono maggiormente a dare una forte carica e unin un momento così difficile della vita. Con questa iniziativa intendono porre l’attenzione sull’importanza e il ruolo della ricerca.Ilper la salute di tutti è un impegno che la coppia sente fortemente e per questo invita a scegliere e ad attribuire il proprio 5xmille alla ricerca, di cui ciascuno, senza distinzione di età, sesso, appartenenza può beneficiare e di cui tutti, nell’arco della vita, potranno aver bisogno. "Voglio ringraziare ciascuno dei ragazzi – confida il presentatore – perché hanno affidato alle, traslato nella propria esperienza di vita: la forza del giaguaro; la solidità della speranza; l’addio temporaneo a una vita normale, pronta a ritornare con un meraviglioso tango. E poi una serenità, tipica del giovane che in questo momento s’e scurdat ‘e me, di ciascuno di loro, e due vite quelle, che in questo momento si trovano ad affrontare, attraversando la malattia. A loro rivolgo tutta la mia ammirazione per la forza d’animo con cui stanno vivendo questa esperienza: un esempio per noi tutti". Fondazione Humanitas per la Ricerca è un ente no-profit, impegnato nellocome tumori, infarto, ictus, patologie autoimmuni, neurologiche e osteoarticolari. Presidente della fondazione è il professor Alberto Mantovani, direttore scientifico di e professore emerito di Humanitas University. La Fondazione contribuisce a formare giovani provenienti da tutto il mondo, rendendo il centro di ricerca un insieme di culture, conoscenze e saperi di livello internazionale: sono oltreche, insieme ai medici degli ospedali, provano a scoprire sempre nuove cure. La Fondazione lavoracome la New York University e l’Università di Lovanio, il Centro di Biotecnologie di Madrid, la Queen Mary School of Medicine di Londra e l’Istituto Pasteur di Parigi, e opera in stretta connessione con i 9 ospedali Humanitas e Humanitas University, ateneo dedicato alle life sciences.