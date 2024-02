Arabia Saudita, diritti umani violati ma i medici italiani attratti dagli stipendi d'oro

La 'campagna acquisto medici' dell'Arabia Saudita

Le professioni più richieste e l'avvertimento: "Occhio alle truffe"

La testimonianza

"Sono partito per trovare nuovi stimoli,, come si pensa". Parola di Claudio Pagano, endocrinologo dell’Azienda ospedaliera e professore associato di Medicina interna all'Università di Padova, che a 55 anni ha lasciato l'Italia per volare in Arabia Saudita, dove ha lavorato per un periodo in una clinica di Al Jubail . Prima di tornare. Lo ha raccontato a settembre al Corriere della Sera, ma ancora oggi le sue parole descrivono bene la situazione che stiamo vivendo. Compresa lain questo e in altri Stati della penisola araba, dove a partire dalle donne ai gruppi di minoranza vivono ancora nel terrore della repressione.Centinaia di medici, infermieri e fisioterapisti italiani che, da un lato scoraggiati dalla prospettiva di lavoro e di vita nel nostro Paese, con turni estenuanti e paghe ben al di sotto della media europea, che cercano fortuna altrove, corteggiati da Inghilterra, Germania, Francia e Spagna. Ma non solo, come abbiamo raccontato qualche giorno fa , ora il. Cioè Qatar, Emirati Arabi, Oman, Bahrain, Kuwait e, appunto Arabia Saudita. Dov'è stato proprio il principe ereditario, Mohammad bin Salman, a lanciare un vasto piano di arruolamento dei professionisti che si sono formati in Unione europea, in particolare proprio gli italiani.Nono solo calciatori, dunque. Dopo Lionel Messi e Cristiano Ronaldo , giusto per citarne due tra i più noti, entro il 2030 il governo saudita dovrà reclutare. Ed è scattata dunque da qualche mese una vera e propria campagna acquisti, che già a settembre aveva portato al 'reclutamento' di oltre 500 sanitari del nostro Paese e 50 dal resto d’Europa. Ma cosa spinge queste persone, questi talenti, a trasferirsi dall’altra parte del mondo?Una risposta, seppur parziale come ha evidenziato l'endocrinologo padovano Claudio Pagano, sono sicuramente gli stipendi:esentasse. E le altre spese, più i benefit, incluse: alloggio, utenze casalinghe, trasporto abitazione-luogo di lavoro e viceversa gratuiti, 2 voli all'anno per tornare in Italia, assistenza medica, palestre, piscine e misure di integrazione sociale per le famiglie che volessero raggiungere i lavoratori.Condizioni lavorative impossibili da trovare in altri angoli del mondo, soprattutto per i più giovani in cerca di uno sbocco - che in Italia sembra precluso o difficile -, per i quali è difficile dire di no. Secondo, presidente dell’Associazione medici stranieri in Italia (Amsi): "Il 99% dei sanitari italiani ha accettato l’offerta prima di tutto perin anni di lavoro in ospedale, con orari e carichi di lavoro ormai insopportabili. E poi c’è appunto il fattore economico, con retribuzioni doppie e triple rispetto a quelle percepite in patria. E infine contribuisce alla decisione la voglia di maturare un’esperienza all’estero, almeno per quattro anni", aveva spiegato al Corriere. Anche perché iofferti in Arabia di solito sonocon possibilità di rinnovare, ma non esiste il posto a tempo indeterminato.Intanto però la possibilità di fare esperienza, per di più pagati più del doppio che in Italia, è lusinghiera e ampia, in quanto sono molte le specializzazioni richieste: da chirurgia generale a ortopedia, da dermatologia a ginecologia, da medicina d'urgenza a oculistica e pediatria. Il presidente dell’Amsi, però, ci tiene a avvertire sulleche circolano in rete e sui social. Un pericolo riscontrato anche da Pagano, che è partito ben prima che questo reclutamento di massa iniziasse. Lo specialista padovano, infatti, nel 2019 aveva inviato il suo curriculum a un portale online di reclutamento medici per i Paesi del Golfo "e quando sono stato contattato, da una società di Praga,". Poi però era stato chiamato per un colloquio con una commissione dell’ospedale privato di Mouwasat, "che avrebbe esaminato i candidati a Milano e a Roma. Si tratta di una catena di ospedali arabi basata sul sistema delle assicurazioni e cercava un endocrinologo", ha spiegato al quotidiano.Claudio Pagano, che in Arabia è andato a 55 anni "per trovare nuovi stimoli", ha raccontato la sua esperienza che pur positiva, ha avuto anche le sue difficoltà. ", in Arabia c’è una cultura metà asiatica e metà mediterranea e la maggioranza delle città è recente, risale agli anni '60. L’Arabia custodisce i luoghi sacri dell’Islam,, per la nostra mentalità difficile da accettare, eppure la qualità della vita è ottima". Se la delinquenza praticamente non esiste, tanto che lui stesso racconta di aver dimenticato due volte il telefono in taxi e di averlo recuperato perché gli è stato riportato dagli stessi tassisti, e nemmeno i poveri, visto che la monarchia supporta i meno abbienti e non "c'è bisogno di rubare"."Si tratta di una delle, la più evidente è che uno Stato islamico e guidato dalla Sharia e dal Corano riesce a far convivere questa sua anima con il consumismo dei supermercati". Pagano, che dopo un anno è tornato in Italia, racconta quanto ancora la la libertà di espressione nell'Emirato sia limitata e i discorsi politici rischiosi. Ad esempio non è assolutamente consentito nominare la famiglia reale, nemmeno in modo positivo. E se la monarchia di Mohammed bin Salman sta mostrando segni di, con una modernizzazione culturale ed economica in corso, e novità importanti quanto ai diritti delle donne a guidare e a vestirsi non più di nero e non più con il volto coperto, la tradizione è dura a morire. Lo dimostrano le recenti misure preseo contro alcune ragazze e ragazzi che hanno protestato contro il governo. Insomma se di modernizzazione si parla, le radici tradizionali fondamentaliste rimangono profondamente ancorate al terreno. Chissà se basteranno gli stipendi d'oro a estirparle.