Artemisia Gentileschi, donna a artista che si ribellò al suo tempo

Artemisia a Napoli

Le collaborazioni

Chi è artemisia Gentileschi: la gioventù

La violenza sessuale

Lo scandalo

È diventata un’icona del femminismo , dell’emancipazione femminile. Artemisia Gentileschi attraversa da protagonista tutta la prima metà del Seicento, riuscendo a superare il trauma di uno stupro e ad affermarsi come pittrice, in un ambiente dominato, e così sarebbe stato ancora a lungo, da figure maschili. Le rende omaggio un'importante mostra,, realizzata con il sostegno della Regione Campania. Aperta al pubblico dalcon la curatela di Pierluigi Leone de Castris, la monografica vuole provare a collegare l’attività napoletana alle tappe fiorentine e romane che compongono la carriera della pittrice. Un’esposizione che regala al visitatore opere molto note ed alcune quasi sconosciute, realizzata grazie a importanti prestiti giunti dalla Galleria degli Uffizi e da Palazzo Pitti di Firenze, dal Museo di Capodimonte di Napoli e da altri musei e Fondazioni e da alcuni collezionisti privati. La rassegna partenopea vuol rendere omaggio a questa pittora che ha avuto un ruolo nella formazione del linguaggio degli artisti meridionali del. Il tratto distintivo dell’esposizione è il suo essere incentrata sulla vita, sulla formazione e sulla carriera dall’artista e anche sul suo rapporto con l’opera del padre Orazio o con la lezione di Caravaggio. Tra i capolavori esposti nelle sale del Museo Diocesano di Napoli le sue tante interpretazioni del soggetto di- partendo da quella precoce del Museo di Capodimonte fino a le versione conservata alla Galleria Palatina e quella della Galleria degli Uffizi di Firenze - , che rappresentano forse la traduzione più efficace, originale e violenta del soggetto per almeno due volte prescelto da. Certo è che sia a Roma, sia a Firenze e anche a Napoli, i luoghi dove più a lungosi trovò a lavorare, la sua pittura forte, naturalista, ma insieme preziosa e raffinata, riscosse grande successo sia per quanto riguarda i collezionisti sia i maggiori pittori del tempo, che con lei si trovarono a interloquire e a collaborare.La rassegna appena inaugurata si compone di: La giovinezza, la formazione con Orazio e i primi successi (1593-1620); Autoritratti, Giuditte e altre eroine; Gli anni della maturità (1620-1654) e Artemisia a Napoli (1630-1654).L’attività di Artemisia a Napoli copree, per quanto interrotta dal soggiorno a Londra (1638-1640), rappresenta la tappa più lunga della sua carriera di pittrice. La produzione di questi anni è vasta e comprende pale d’altare e quadri sacri come le tele di Pozzuoli, l’datata 1630 del Museo di Capodimonte o ladel Prado, parte di una serie destinata al Palazzo Reale del Buen Retiro cui collaborò anche il napoletano Stanzione, e storie e figure di eroine. Durante la sua lunga parentesi campana, Artemisia Gentileschi, come si evince da numerosi documenti, collaborò con altri pittori: fra questi, Onofrio Palumbo, Bernardo Cavallino, Micco Spadaro, Viviano Codazzi, Giuseppe Di Franco e Titta Colimodio.Non mancarono collaborazioni con altri naturalisti locali, come Paolo Finoglio, Francesco Guarino, Andrea Vaccaro o lo stesso Massimo Stanzione: influenze si ravvisano infatti in opere quali ladella National Gallery di Washington, come nelladi Columbus, nellae nelladi due raccolte private di Londra e di Napoli, e ancora neldell’Accademia di Vienna, neldi Toledo (Ohio) o anche in varie figure di Sante.Artemisia aveva iniziato molto presto a maneggiare pennelli e colori nella bottega del padre, il pittore toscano, affermato interprete della pittura naturalistico caravaggesca. In quello studio, in via della Croce, a, era un via vai di artisti e Artemisia, la prima dei suoi 4 figli, da piccola aveva anche posato per il padre.Ha talento, indiscutibilmente, ed è precoce, come testimonia il grande quadro, del 1610, realizzato da Artemisia a soli 17 anni, custodito nel castello bavarese di Weissenstein. Ed è a Roma che il 6 maggio 1611, un pittore amico del padre e da quest’ultimo affiancato alla figlia affinché le insegnasse le nuove tecniche prospettiche. Lui, più grande di lei, è già sposato, e non può assicurare ad Artemisia un matrimonio riparatore. Orazio Gentileschi lo denuncia al Sant’Uffizio e viene intentato un processo che fa scalpore., Artemisia si trova quasi ad assumere il ruolo di accusata, complice consenziente di quella violenza. Viene torturata, la, con una corda che le stringe le dita fino a farle sanguinare, rischiando di vedere compromessa la sua capacità di dipingere. Alla fine ila 5 anni di esilio, ma ne sconterà solo pochi mesi.Lo scandalo è enorme e per Artemisia è impossibile rimanere a Roma. Sposa un modesto pittore fiorentino più grande di lei, e da lei non amato,e, a 19 anni, si trasferisce con lui a Firenze. Nel quadro, alcuni critici ravvisano una sorta di trasfigurazione – da parte della Gentileschi – della violenza subita. A Firenze la pittrice ha commitenze e incontri importanti, anche col, Michelangelo Buonarroti il Giovane, e. Diventa amica dello scienziato ed è sotto l’influenza dei suoi studi che dipinge quadri come. Impara a leggere e a scrivere (e invia infuocate lettere d’amore all’amante) e nel 1616 è la prima donna ad essere ammessa nella prestigiosa. Lascia la corte medicea e torna a Roma, dove può condurre una vita agiata. Conosciuta e apprezzata anche da, nel 1638 raggiunge a Londra il padre, che muore l’anno dopo tra le sue braccia. Artemisia realizza diverse opere per il re e la regina Henrietta Maria, ma sono andate quasi tutte disperse tranne, proprietà della Royal Collection. Nel 1629, si trasferisce a Napoli, dove trascorre il resto della vita., lasciando opere in cui le donne, sensuali quanto forti come(dove spesso ritrae se stessa) diventano protagoniste. Sulla sua tomba, come si usa per i grandi, era stato inciso soltanto il nome,