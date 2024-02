BluLend realizza innovazione sociale grazie a un nuovo modello di credito inclusivo e sostenibile

start-up innovativa nata per realizzare i progetti ESG e di innovazione sociale delle aziende, che consente di dare un reale supporto ai dipendenti attraverso un nuovo modello di credito inclusivo, etico e sostenibile. BluLend, la prima piattaforma di P2P Lending con al centro l'azienda ed i propri dipendenti e una delle finaliste del Il nuovo modello con al centro l'azienda Unanata per realizzare i progetti ESG e didelle, che consente di dare un reale supporto ai dipendenti attraverso un nuovo modello diBluLend, la prima piattaforma di P2P Lending con al centro l'azienda ed i propri dipendenti e una delledel Premio Luce! Startup Inclusiva , che verrà assegnato il prossimo 21 ottobre, nel corso del terzo Festival del canale nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.

La diffusione di questo nuovo modello non coinvolge nessun potere istituzionale, quale Banca o finanziaria, attivo nel campo del credito.

I suoi ideatori sono infatti professionisti con esperienze pluridecennali nel settore del credito, che vogliono diffondere un progetto di Corporate Social Responsibility & Welfare, mettendo al centro l'azienda a supporto dei propri collaboratori in un circolo virtuoso.

In particolare, BluLend si propone di colmare le esigenze in materia di welfare aziendale e di credito personale sostenibile, aiutando le imprese ad allocare in modo ottimale gli utili aziendali e offrendo programmi di educazione finanziaria ai dipendenti.

La missione di BluLend

offrire ai collaboratori delle aziende l'accesso a una forma di credito alternativo a quello tradizionale ed esclusivamente prestiti sostenibili per finalità di sviluppo personali, familiari e della comunità. E per finire quella di accelerare e favorire la transizione ecologica e l'inclusione sociale, andando oltre la sola realizzazione di profitti. I punti fermi della piattaforma Sono tre i punti fermi della piattaforma: Benessere. Il benessere di un'azienda è il benessere delle persone che ci lavorano. La startup crede in valori comuni e condivisi, porta sostegno, supporto e fiducia in azienda, come lo faresti tu per la tua famiglia. Il primo obiettivo è quello di sviluppare strumenti per migliorare il benessere finanziario dei lavoratori.

Trasparenza. BluLend è una società aperta perché i prodotti sono pensati per tutti i lavoratori e chiara perché potrai sempre contattare il call center per richiedere tutte le informazioni di cui hai bisogno.

Responsabilità. Il loro credito è responsabile perché prima di convalidare la richiesta di finanziamento, verificano che tu sia in grado di sostenerla. Inoltre, ti aiuta a fare ordine tra i precedenti debiti e ti offre la possibilità di rottamarli. Giorno per giorno, da e per il domani! La startup fa ufficialmente parte dell'UN Global Compact e dà alle imprese più attente al proprio capitale umano nuove opportunità di miglioramento e per contribuire sempre più allo Sviluppo Globale Sostenibile. Un progetto di credito Blulend è un vantaggio esclusivo per le aziende convenzionate che possono realmente realizzare l'innovazione sociale, portando la finanza anche ai dipendenti più deboli e favorendo numerosi progetti ESG in linea con gli obiettivi ONU Agenda 2030. L'innovazione sociale è una strategia ed un orientamento collettivo che trova il suo fondamento nella capacità imprenditoriale e nell'operosità delle persone. L'impatto sul contesto sociale sarà tanto più elevato quanto più sarà inclusivo il processo di coinvolgimento della sua comunità. Perché come insegna BluLend: "Giorno per giorno, da e per il domani!"

Come partecipare al festival

Qual'è la missione di BluLend? Facile. Consentire alle migliori aziende di supportare direttamente i progetti più importanti e quelli ESG dei propri dipendenti, migliorando la loro sostenibilità finanziaria (Prestiti Green, per lo Studio figli e famiglia, Cura e Salute). Vi ricordiamo che per partecipare all'imperdibile Festival di Luce!, che sarà il 21 ottobre a Palazzo Vecchio, e rimanere aggiornati sul programma, basta iscriversi sul sito dell'evento: clicca qui.