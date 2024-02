Cosa sono i superfood? I super cibi del momento servono davvero?

Quali sono i superfood

Ma servono davvero?

Ormai è da qualche anno che in televisione, sui giornali, sui social si sente parlare di alimenti speciali, con una marcia in più. Sono i cosiddetti, i protagonisti del momento. Invadono gli scaffali dei supermercati, vengono offerti in bar salutistici e palestre. Isembrano la panacea di tutti i mali,? Sono in grado di superare i famosi pranzi della nonna? 'Superfood' è un termine di marketing usato per indicare i cibi dalleper la salute, dovute alle caratteristiche nutrizionali o alla concentrazione chimica complessiva. Godono spesso dell'appellativo di 'alimenti funzionali' o 'cibi nutraceutici' e vengono divisi due sottoinsiemi: quello dei(superfrutto) e quello dei(supercereali). Con la promessa di offrire svariati benefici, fin dalla loro scoperta, i superfood sono stati commercializzati ad unrispetto a prodotti analoghi ma etichettati normalmente. Non esistono studi a supporto o contrari a quanto professato e anche per questo, il termine superfood non è generalmente utilizzato dagli esperti del settore, come dietisti, dietologi e nutrizionisti, alcuni dei quali si oppongono alla divulgazione di queste informazioni in quanto considerate potenzialmente fuorvianti.Con superfood è inteso quel termine di marketing usato per indicare i cibi aventi presunte capacità benefiche per la salute (Instagram)Sicuramente in tanti si staranno chiedendo. Per rispondere prendiamo in considerazione quello che l'organizzazione olandese per la sicurezza alimentare " Voedingscentrum " ha riportato, pur non avendo alcuna dimostrazione di qualsivoglia efficacia, sui cosiddetti "", i quali propongono con maggior frequenza i seguenti prodotti. Radice di ginseng, guaranà, bacche di goji, che non hanno ancora dato prova di fornire "reali e maggiori" benefici per la salute rispetto ad altri frutti freschi, semi di canapa, semi di chia, wheatgrass o erba di grano, frutti di mirtillo rosso palustre: sono sono alcuni dei cosiddetti supercibi. Ma ce ne sono anche altri: frutto dell'albero del pane, che si consuma generalmente sotto forma di farina e che ha alte proprietà nutrizionali, radice di curcuma, frutti di melograno, zenzero, the verde, avocado e cavolo ricco. Scordatevi infatti le lasagne e le polpette al sugo della nonna la domenica a pranzo.Ma tutti questi super prodotti funzionano? Ne abbiamo parlato con, dietista esperta in disturbi del comportamento alimentare ed educazione alimentare per bambini e adulti."Si tratta di alimenti presenti in natura e dalle caratteristiche eccezionali: anche se non esiste al momento una definizione ufficiale condivisa dalla comunità scientifica possiamo dire che i Super Food sono una speciale categoria di cibi naturali a ridotto contenuto calorico e ricchissimi di nutrienti. In modo particolare sono una fonte straordinaria di antiossidanti e nutrienti essenziali, quelli che noi non siamo in grado di produrre e che rappresentano pedine strategiche per la prevenzione e il trattamento di alcune patologie"."Assolutamente si, ovviamente senza aspettarsi il miracolo. Ricordiamo che nessun alimento, per quanto sano e ricco di nutrienti, ha la capacità di risolvere quadri complessi del nostro stato salute. Sicuramente però possiamo integrare l’uso di questi cibi con uno stile di vita sano per avere quella marcia in più che non fa mai male"."Fortunatamente i Super Food si trovano in tutte le stagioni ma devo dire che l’autunno e l’inverno ormai prossimo ne sono particolarmente ricchi . Tra le verdure troviamo broccoli, cavoli (soprattutto quello nero e il cavolo riccio) ma anche spinaci e rape rosse. Aggiungiamo la melagrana è il gioco è fatto. Tra i Super Food ci sono anche cacao, avocado, mirtilli e la quinoa come cereale e infine, per chi volesse un tocco originale ai propri piatti, si consiglia di usare bacche di Goji e semi di chia. La lista sarebbe ancora lunga ma questi i più facilmente reperibili per noi toscani"."Con i bambini vale sempre una regola indiscussa: complicità e divertimento. Fare la spesa insieme, cucinare in compagnia dei genitori o dei nonni e magari apparecchiare la tavola come fosse un ristorante stellato aiuta a renderli partecipi del processo di apprendimento. Ricordiamoci inoltre che l’esempio è la forma più potente di insegnamento per cui abituiamoci a servire questi cibi regolarmente e a mangiarli in primis noi adulti con entusiasmo e curiosità".