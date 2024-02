Cozze, vongole e ostriche. Le nuove amiche dell'ambiente contro l'eccesso di anidride carbonica

"Per entrambe le specie si tratta di impatto ambientale quasi zero"

Nel 2020 grazie alle vongole sono state abbattute circa 3mila tonnellate di anidride carbonica

Datemi unae vi salverò il mondo! Chi l’avrebbe mai detto? Eppure sembrerebbe proprio che ipossano essere tra i nostri migliori alleati, e dunque contro il riscaldamento globale che tante conseguenze negative genera, e tante preoccupazioni solleva. La conferma arriva da uno studio del, pubblicato sulla rivista Science of The Total Environment. In particolare, la ricerca ha indagato le capacità dida parte di vongole veraci e mitili allevati nel comparto produttivo della, primo sito di produzione in Europa .Il segreto che sta dietro ladei molluschi è custodito, nemmeno tanto gelosamente, nei loro gusci, che sono dei veri e propri serbatoi di anidride carbonica, in grado di immagazzinarne fino a 254 grammi per chilo, sottraendola all'ambiente. Il processo che determina ilnei molluschi è molto semplice da spiegare: questa specie si è evoluta con i flussi mareali, riuscendo a conservare nelle valve chiuse la parte vera e propria del mollusco, quella molle e invertebrata. È essa che filtra dal battente d’acqua il fitoplancton riuscendo a tenersi da una parte la componente organica comee fissando dall’altra parte la componente minerale sotto forma di carbonati di vario tipo. Un meccanismo che porta il nome di: l’anidride carbonica viene sottratta dall’acqua e trasformata in carbonato di calcio, elemento fondamentale per la costruzione delle conchiglie di tutti i molluschi. In questo modo una cozza adulta marina è capace di filtrare annualmentetrattenendo all’interno del suo guscio CO2 e microelementi. Ecco perché il ruolo degli allevamenti è molto importante: un vero e proprio meccanismo naturale a favore della lotta contro. "La molecola di Co2 biocalcificata nel guscio - spiegaresponsabile della ricerca - è intrappolata in forma insolubile e rimossa dall'ecosistema marino al momento della raccolta dei molluschi. In tutta la fase di accrescimento, le vongole risultano ad impatto zero". Come precisa Tamburini, sono infatti in grado di catturare molta più Co2 di quella che serve per essere prodotte: tra mezzi utilizzati e consumo di energia e carburanti i grammi sono appena 22 per ogni chilo, con una differenza di 232 grammi. I gusci delle cozze, invece 'mangiano' 146 i grammi di CO2 a fronte dei 55 grammi emessi per l'allevamento, con una differenza di 91 grammi per ogni chilo. Per entrambe le specie si tratta di, con un bilancio del carbonio negativo, ovvero l'anidride carbonica sottratta all'ambiente è molto superiore a quella prodotta nel corso dell'allevamento.La ricerca ha messo in evidenza che grazie alla produzione di vongole negli ultimi 35 anni - sottolinea il vicepresidente- "i nostri produttori hanno sottratto all'ambiente quasi un terzo di tutte le emissioni diprodotte localmente". E visto che in Italia, spiega Fedagripesca, vengono prodotte 27 mila tonnellate di vongole e 72 mila tonnellate di cozze, dall'ambiente vengonoin modo permanente quasiNel, solo le 12.800 tonnellate di vongole veraci prodotte nella Sacca di Goro, neutralizzando le emissioni degli impianti di riscaldamento residenziale nel comune. E se la produzione fosse inserita nel sistema dei carbon credit, un certificato negoziabile equivalente ad una tonnellata di Co2 non emessa o assorbita, quella eliminata dall'ambiente varrebbe circa 160 mila euro. Per far sì che anche i molluschi possano fare la loro parte al meglio, è tuttavia necessarioIn primis, cercando di tenere le acque pulite dai combustibili fossili in quanto sono proprio i fiumi di combustione e le perdite di oli minerali a compromettere la naturale matrice organica dei molluschi.