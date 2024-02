iThanks: la startup che risolve il problema dello spreco di cibo

Rendi il tuo supermercato pronto per il futuro!

Unche automatizza ilnei supermercati nei negozi e non solo, risolvendo il problema dello spreco del cibo . E' questo, startup innovativa e sostenibile e una delledel Premio Luce! Startup Inclusiva , che verrà assegnato il prossimo 21 ottobre, nel corso del terzo Festival del canale nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio.. E' questo il motto di iThanks. Non a caso con questa startup potrai rendere il tuo supermercato o negozio più smart, adottando una tecnologia che automatizza il processo di controllo delle scadenze dei prodotti direttamente a scaffale. Inoltre potrai gestire al meglio i tuoi prodotti e visualizzare in tempo reale il suo, ma anche quello di un intero reparto o dell'intero negozio direttamente dal tuo smartphone o tablet. Ma non finisce qui perché questo assistente digitale riesce anche adche permettono di migliorare le performance del punto vendita e ridurre l'impegno e la fatica degli addetti, evitare che il cibo scada e migliorare la sostenibilità del negozio.Sono tre ledi iThanks.perché con esso il lavoro di controllo dei prodotti a scaffale è semplificato, riducendo così il tempo di lavoro e la fatica oltre che lo stress delle persone che lavorano.perché l'assistente digitale ti permette di ridurre le svalorizzazioni e quindi le perdite derivanti da esse. E ultimo ma non per ultimo,riducendo gli svalorizzati, il tempo di lavoro, le perdite economiche e migliorando la gestione. Inoltre ottimizzando il lavoro e riducendo le perdite potrai migliorare anche la rendita sul fatturato. In più, avrai la possibilità di visualizzare analytics precisi, che in poco tempo, ti garantiscono unmigliorando le possibilità e le performance della tua attività.E sono proprio gli analyticsdi iThanks. Essi sono esclusivi, in quanto niente e nessuno ha mai ottenuto questi dati prima d'ora. Grazie a loro potrai ottenere dati precisi sull'andamento del tuo negozio, di un singolo reparto, di una categoria merceologica, o di un singolo prodotto e migliorare le tue performance. Inoltre questi dati ti permettono di visualizzare il tuo, e far diventare la tua attività sostenibile e Eco Friendly!Ed è proprio lail punto fermo di iThanks. La startup risolve il problema alla radice e coinvolge altri settori sostenibili, non solo come quello dello spreco del cibo ma anche il consumo dell'acqua, l'emissione di CO2, l'inquinamento di carta e plastica e tanto altro! Come già sappiamo loè il problema numero 1 al mondo ed è stato calcolato che è anche il principale responsabile per le emissioni di CO2 nell'aria oltre che per il consumo dell'acqua e l' inquinamento di plastica usata per l'imballaggio. Se lo spreco del cibo fosse una nazione infatti, sarebbe alper emissioni di CO2, dopo Cina e USA: si stima che ogni anno nel mondo vengano sprecate più di 1,4 miliardi di tonnellate di cibo. Usando questo assistente digitale si riduce il cibo scaduto e di conseguenza l' emissione di CO2 derivante da esso o servito per essere prodotto, così come per l'acqua. Di conseguenza si riduce anche l'inquinamento di plastica e di carta o altri materiali usati per gli imballaggi. Grazie a questi analytics ecologici è quindi possibile calcolare con esattezza l'di una catena, del tuo negozio o di un reparto o anche di una singola categoria merceologica o addirittura di un singolo prodotto, rendendo la tua attività sostenibile per davvero. Ma non è finita qui. Adottando una soluzione digitale e automatica come iThanks infatti, si riducono tutti queicome carta, inchiostro, tempo di lavoro d'ufficio che fino ad ora sono stati necessari.Vi ricordiamo che per partecipare all’imperdibile Festival di Luce!, che sarà il 21 ottobre a Palazzo Vecchio, e rimanere aggiornati sul programma, basta iscriversi sul sito dell’evento: clicca qui.