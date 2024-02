La Francia pagherà i suoi cittadini per riparare i loro vestiti

La Francia introduce il bonus riparazione

L'inquinamento dell'industria tessile

Il progetto con Refashion

Un'alternativa concreta alla fast fashion : laintrodurrà un programma per finanziare. Invece che comprare compulsivamente vestiti e calzature nuove, magari attratti dal prezzo stracciato promosso su alcuni siti e piattaforme (Shein è tra le più famose ed utilizzate), il governo d'Oltralpe ha in mente di proporre un "bonus riparazione" per tutti coloro che scelgono di dare una seconda possibilità ai capi rotti o rovinati. L'obiettivo è quello di ridurre gli sprechi e l'inquinamento da riscaldamento del pianeta causato dall' industria tessile Nell'ambito del programma, annunciato martedì 11 luglio dal Segretario di Stato per l'ecologia, saranno disponibili sconti che variano dai 6 ai 25 euro a seconda della complessità della riparazione."Potrebbe incoraggiare le persone che hanno acquistato, ad esempio, scarpe da un marchio che produce articoli di buona qualità o un prêt-à-porter di altrettanto buona qualità, a volerli", ha detto il funzionario francese in una conferenza stampa. "Ed è proprio questo il nostro intento, ovvero creare un'economia circolare per le calzature e il tessile in modo che i prodotti durino più a lungo, perché nel governo crediamo nella seconda vita di un prodotto".Secondo Bérangère Couillard, l'industria tessile è destinata a provocare un quarto delleentro il 2050, ed è già laindustriaal mondo. "Spero che i francesi si rendano conto di quello che vediamo noi, cioè l'impatto del settore tessile nel mondo", ha detto. "Così potranno rendersi conto loro stessi di quanto sia aberrante il modo in cui oggi consumiamo".Purtroppo è sotto gli occhi di tutti quanto, anche attraverso la "moda veloce", la quantità di abiti prodotti e gettati via sia aumentata in modo esponenziale. La produzione tessile ha bisogno di utilizzare, senza contare l'impiego dei terreni adibiti alla. Infatti si stima che la produzione tessile sia responsabile di circa ildell'inquinamento globalea causa dei vari processi a cui i prodotti vanno incontro, e che il lavaggio di indumenti sintetici rappresenti il 35% del rilascio di microplastiche primarie nell'ambiente.Il Ministero dell'Ecologia ha incaricato un'organizzazione privata francese chiamata Refashion di avviare il progetto. I sarti, i marchi di abbigliamento e i negozi di riparazione possonoall'iniziativa tramite la piattaforma, che raccoglierà un piccolo "eco-contributo" sulle vendite per coprire il sussidio. Il governo, invece, non finanzierà direttamente il programma, il cui inizio è previsto per ottobre.Per i clienti, il sussidio sarà detratto direttamente dalla bolletta e Refashion provvederà poi a rimborsare le aziende aderenti al programma entro 15 giorni. L'eco-organizzazione afferma che nel 2022 in Francia sono stati immessi sul mercato, scarpe e biancheria per la casa e, secondo il ministero, ogni anno i francesidi vestiti, due terzi dei quali finiscono in discarica. Il programma segue un'analoga iniziativa francese per gli elettrodomestici come frigoriferi e lavatrici.