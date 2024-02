Lasciato al rifugio perché 'gay': la storia del cagnolino Fezco ha indignato il mondo

Fezco, abbandonato perché per i padroni sarebbe 'gay'

This beautiful gay boy! Fuck homophobes. "Fezco, the shelter says, is about four to five years old and weighs about 50 pounds. They say he likes people and other animals." If you work with a rescue who could take him, call the Stanly County Animal Shelter at (704) 986-3881." pic.twitter.com/470Z0GUxW2 — Hilarie Ashton (@HilarieAshton) March 19, 2022

Dog abandoned for being ‘gay’ gets adopted by a gay couplehttps://t.co/TLIjyJsSZU — BreezyScroll (@BreezyScroll) March 24, 2022

Cosa dice la scienza sulla sessualità degli animali

La famiglia di pinguini di Sphen e Magic

Purtroppo, con ogni esodo estivo, sono tanti, troppi iche vengono lasciati ai bordi delle autostrade dalle famiglie che li scaricano prima di andare in vacanza. In questi mesi si è assistito a un fenomeno se possibile ancora più triste, oltre che ingiusto e ingrato: dopo che durante la, per resistere all’isolamento da lockdown, era avvenuto unda parte di 3,4 milioni di persone, finite le restrizioni più dihanno cambiato ideaai canili o affidandoli ad altre famiglie.Ma in, qualche settimana fa, è accaduto qualcosa, se possibile, di ancora più angoscioso e assurdo. I proprietari di un cucciolo, dopo averlo caricato in macchina, ma non per portarlo a correre libero e giocare nei prati o al mare, si sono fermati a Stanly County, ildella loro zona. È lì, dietro una gabbia, che, che li ha visti allontanarsi, di spalle, per sempre lontano da lui. E questo solo perché, a loro giudizio, il cucciolo. Occhioni dolci, il cane Fezco, che gli stessi operatori del rifugio hanno definito "amichevole e amorevole con tutti", si è visto da un momento all’altro abbandonato per sempre da chi invece, per sempre, doveva prendersi cura di lui.La giustificazione che i proprietari hanno dato agli operatori del canile è di quelle mai sentite prima: avrebbero visto Fezco 'montare' un altro cane di sesso maschile. Ma ciò, dicono gli esperti (come del resto anche il mancato accoppiamento con una cagnolina),di un cane, che può assumere questi atteggiamenti solo per dimostrare un senso di dominio sul territorio o manifestare una sorta di primato sociale. Da parte sua, il rifugio di Stanly Account non ha potuto far altro che mettere un annuncio su Facebook in cui ha scritto: "Se conoscete qualcuno che può prendersi cura di Fezco, per favore contattateci". Il post, neanche a dirlo, è diventato virale in un baleno e sono state tante le persone che si sono offerte di diventaredi Fezco. Così come tanti sono stati anche isui social, che hanno condannato l’atteggiamento dei padroni. "Onestamente è meglio così – si legge in uno dei commenti -. Nessuno così sciocco dovrebbe prendersi cura di altre vite".Scientificamente,esistono non solo tra i cani, madi animali. Secondo uno studio, i genitali femminili deisono risultati molto simili a quelli degli esseri umani, non servono solo alla riproduzione ma anche per dare piacere. A riprova di questo, gli scienziati hanno osservato le femmine di delfino strofinarsi vicendevolmente il muso sui genitali. E che dire dei due, famosi in tutto il mondo. Entrambi maschi, hanno iniziato la loro, e sono diventati così celebri da essere anche finiti nella terza stagione della serie televisiva 'Atypical'. Vivono al Sea Life Sydney e hanno iniziato la loro 'storia' in modo romantico, con un’autentica dichiarazione con tanto di regalo: Sphen ha scelto e donato a Magic, al posto di un mazzo di fiori o di un anello di fidanzamento, una pietra. Ma c’è di più: mentre tra gli esseri umani si fa ancora un gran parlare dei figli adottati da coppie gay, loro invece, con tutta la naturalità del mondo, lo hanno fatto per davvero: hannoNegli zoo infatti, quando i genitori biologici non possono badare a tutta la covata, è d’uso comune–e dunque l’adozione–. E visto l’affiatamento tra Sphen e Magic, i responsabili dello zoo hanno deciso di affidargli un uovo, che i due hanno covato amorevolmente e con successo,, che però viene comunemente indicata come, dall’unione dei nomi di entrambi i papà. Ma c’è di più: la famiglia si è allargata ancora: nel 2020 Sphen e Magic hanno avutoe messo al mondo. A quel punto, visto che la famiglia si era allargata così tanto, hanno deciso di trasferirsi in una casa più grande e cambiare zona, diventando anche dei veri e propri modelli di riferimento per tutta la loro colonia. Al punto che i guardiani dello zoo hanno notato che molti giovani pinguini decidono di nidificare non in una zona qualsiasi, ma proprio vicino a dove vivono Sphen e Magic. Altrosi è verificato nel 2019 a New York, nel centralissimo Central Park, dove nel 2019, laha fatto nascere il. L’amore tra animali dello stesso sesso è più diffuso di quanto si creda, e tanti sono gli esempi nel mondo: dalla coppia di gorilla dello zoo di Rotterdam all’orgia gay tra tre leoni che si è verificata nel 2018 al West Midlands Safari Park.