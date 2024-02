L'emancipazione femminile passa... dalle stelle: l'asteroide Ati a La Toscana delle donne

L'asteroide Ati, simbolo di emancipazione

Le "stelle" femminili nella scienza

L'osservatorio astronomico

Quest’anno, per la seconda edizione de, manifestazione organizzata da Regione Toscana che avrà luogo, saranno moltissimi gli ospiti, iniziative, appuntamenti e dibattiti che hanno tutti come tema cardine la donna e la sua emancipazione, in una terra che scommette sui moltissimi talenti femminili presenti e forma quelli futuri.Un evento particolarmente singolare e affascinante è quello del 24 novembre, quando si parlerà di ciò che si muove al di là dell’atmosfera terrestre. Verrà infatti presentata, intitolata a questa figura femminile risalente all'epoca etrusca, già al tempo simbolo di emancipazione per le donne . In proposito molto di più ci ha detto, astronoma per passione ma di professione bancaria, che dalla fine degli anni ’80 è riuscita ad ottenere una serie di riconoscimenti e importanti risultati nel campo delle stelle.Tra i traguardi raggiunti in questo settore suo il merito di aver, oltre ad aver contribuito in modo decisivo alla progettazione e costruzione dell’, inaugurato nel 2018 da Piero Angela "Sinceramente, quando ho proposto questo nome, pensavo non mi sarebbe stato approvato. Ati è una divinità 'inventata', non può dirsi personaggio storico a tutti gli effetti. È un personaggio scoperto nel museo nazionale etrusco di Villa Giulia e creato da Genus Bononie, che simboleggia una principessa etrusca libera e indipendente , condizione davvero sorprendente per il VII secolo a.C. L’approvazione di questo nome mi ha reso molto felice, il messaggio vuole essere che tutte le donne possono fare quello che vogliono, non devono avere limiti. Possono diventare anche astronome".“Probabilmente è proprio grazie a lei se oggi ho un bagaglio di conoscenze ampio riguardo asteroidi e comete, leggendo i suoi libri. Grazie a lei, le donne della mia generazione hanno capito che lo studio di questi temi non è solo al maschile. Basti pensare che nelle università di fisica e astronomia nazionali ormai una grande percentuale è occupata da studentesse. Passi avanti sono ancora da fare, ma spesso sono le donne stesse a limitarsi da sole.Quando ero piccola e guardavo il cielo non avrei mai pensato che il cielo si aprisse per me . In gioventù il fatto di averne a che fare come aiutante di un astronomo per me era già tanto, crescendo ho capito che non dovevo limitarmi a questo".“Preferisco riderci sopra. Tante persone non hanno creduto in me, ma ad oggi mi piace pensare che si siano dovuti ricredere".“Ne conosco moltissime che hanno fatto una carriera magnifica in ambito astronomico e fisico. Ritengo che il passo importante ad oggi sia convincere senza mezzi termini le ragazze che queste materie sono alla loro portata senza alcuna differenza rispetto agli uomini”."L’osservatorio ha una storia molto lunga. Nel 1994 scoprii, insieme ad uno studente di astronomia, un’ asteroide potenzialmente pericoloso per la terra, la prima in assoluto individuata in Italia. In seguito mi venne proposto di costruire un osservatorio a Montelupo, con un iter di ben 25 anni. Infine è stato inaugurato nel 2018 e il telescopio è arrivato nel 2020. Nonostante sia un osservatorio amatoriale è in contatto con tutti gli altri sparsi per il mondo che si occupano di asteroidi, oltre ad aver avuto riconoscimenti notevoli come il Premio Shoemaker , vinto due volte. Questo ci ha dato la forza per andare sempre avanti, soprattutto dopo il Covid che ha rallentato molto i nostri lavori".“L’asteroide possiamo definirlo un piccolo pianeta che orbita di solito tra Marte e Giove in modo quasi circolare. Il meteorite invece è un oggetto che proviene da qualsiasi punto dello spazio e cade sulla superficie terrestre. Anche un asteroide o parte di esso può diventare un meteorite, se supera l’atmosfera senza essere rimanere del tutto bruciato. Il meteorite è molto importante perché da esso possiamo avere informazioni sulla formazione e i cambiamenti del nostro sistema solare".