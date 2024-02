Lo scienziato Annoni: "Vantaggi per salute, consumo di acqua e suolo. Regolando i prezzi, sarà l'alimento del futuro"

Cosa pensa della carne cosiddetta ‘sintetica’ o ‘in vitro’?

Quali sono i vantaggi della carne sintetica?

E quali sono?

Il macellaio-gastronomo Cecchini: "To beef or not to beef: se non è animale non è carne. Almeno, cambiatele nome"

Cosa pensa della carne sintetica?

Perché?

Finanziare la ricerca e lo sviluppo per trovare la migliore combinazione dida includere nei terreni di coltura per favorire la crescita naturale delleprelevate da unae produrre così. (Con questo obiettivo l’ha deciso da faccia i investiredi euro nell’ambito del piano di ripresa dal Covid istituito dalla Commissione europea lo scorso anno. I soldi andranno aalimentari olandesi – Nutreco e Mosa Meat (dove ha investito anche il famoso attore americano) – che stanno lavorando nell’intento di didella produzione della, attualmente esorbitanti e tali da impedire di fatto lasudel prodotto. La carne sintetica è un prodotto diche nasce da esperienze laboratoriali già in atto da tempo, orientate alla riproduzione in vitro di: normalmente, quando il tessuto sviluppa liberamente, è orientato in modo casuale; coltivandolo è stato possibile allinearlo in una certa direzione come se fosse un, anche con l’aggiunta di vitamina C che favorisce la. Così facendo, entro il 2025, secondo i ricercatori, sarà possibile realizzare unadello. Ma perché si produce carne sintetica? L’obiettivo primario è quello diconnessi alla produzione di carne: è stimato infatti che la produzione diridurrà l’del, l’del, utilizzi ilin meno die ilin meno dirispetto alla produzione industriale di carne bovina. Senza contare i motivi etici fondati sulladurante la vita in, e sulla loroLuce! pone a confronto le opinioni di unoe di un personaggio pop che difendelavora al Consiglio Nazionale delle Ricerche, ed è responsabile deldella"Penso sia una, che vada. E’ una grande opportunità perché oggi ildella carne che viene consumata nei paesi sviluppati come il nostro deriva da. E questa modalità di produzione della carne noi oggi sappiamo che ha degli: per le emissioni, per il benessere animale, perché gli animali crescono e vivono in condizioni di sofferenza per tutta la loro esistenza, e poi per la salute pubblica. Non è un caso che tutte leo le emergenze sanitarie maggiori degli ultimi anni, in qualche modo, hanno riguardato anche la questione degli"."Grazie all’utilizzo di tecnologie avanzate si può immaginare una produzione di carne o di alimenti di origine animale cheper quanto riguarda ladegli animali, almeno in teoria, e che permette di utilizzarerispetto a quelle che vengono utilizzate oggi per produrre carne negli allevamenti intensivi. A partire dall’, fino al consumo die di. La carne sintetica inoltre promette di essere molto più sicura dal punto di vista della. Quindi le prospettive sono ideali. Però ci sono questioni che bisogna considerare quando si parla di sviluppo di queste tecnologie"."La prima riguarda il fatto che attualmente per produrre questo tipo di cibi si utilizzano ancora..."Lasciate ogni speranza, o voi che entrate, siete nelle mani di’macellaio": è la frase che campeggia in apertura del sito web di, ilforse più famoso al mondo,, e grandedel consumo di. Si definisce “unconvinto ma consapevole”.“E’ tanto che se ne parla. Già neluna, che aveva inventato un metodo per produrre carne sintetica attraverso una stampantepartendo da fibre vegetali, mi aveva chiesto di andare a fare da assaggiatore d’eccezione per capire se il prodotto potesse funzionare o meno. Io ci sarei andato volentieri perché sono curioso. Poi c’è stato il covid e non se n’è fatto di nulla. So che anche neglici sono grandi investimenti in questo senso. Ma per me non è carne"."Per dirla alla toscana è un po’ come una bambola di gomma al posto di una donna...