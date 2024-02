Malati rari: a Firenze il convegno di Aimar per i giovani affetti da questa patologia

La Mar: malattia rara che colpisce un bambino su 4mila

La testimonianza di Siria Calzoli in "Io, me e me stessa"

Cosa significa crescere "insieme" ad una patologia rara ? Affrontare il delicato momento dell'adolescenza e fare l'ingresso nell'età adulta quando si ha unacome quella? Di questo e di molto altro ancora si parlerà nel convegno promosso a, il prossimo fine settimana (10 e 11 settembre), nell’istituto Salesiano dell’Immacolata."La MAR è una malattia rara con cui nasce- spiegano gli organizzatori -, comporta anomalie dell’ultimo tratto dell’apparato intestinale (ano-retto), dell’apparato urinario (vescica-uretra) e genitale (vagina-utero) ed entro pochi giorni dalla nascita va operata da una equipe che conosca bene la malformazione. Essere un malato MAR significa in pratica, oppureche confluiscono. Il tutto accompagnato da una malformazione ai reni o alla spina dorsale. Tradotto in parole povere, essere malato di MAR significa vivere tutta la propria esistenza con incontinenza urinaria o fecale. Non esiste un censimento - puntualizzano -, anche perché oltre al dolore di una diagnosi di malattia rara, ilporta molte famiglie a nascondere i propri malati, ma si può azzardare un numero dicendo che all’incircaconvivono con questa patologia”. Nei giorni successivi alla nascita, i bambini necessitano di un'operazione che non sarà purtroppo l'unica della loro vita. Il tentativo dei chirurghi è quello di "aggiustare" ciò che manca o è malfatto nel loro apparato uro-genitale. Insomma, chi è malato di MAR va incontro ad un futuro non facile, cui l'dal 1994 tenta di dare sollievo, migliorando la vita dei piccoli pazienti e delle loro famiglie.Anche attraverso questo convegno, che verrà aperto dalla testimonianza di(Seguro Edizioni). Nata con una grave malformazione, Siria oggi è una ragazza come tutte le altre: ama pattinare sul ghiaccio, viaggiare, coccolare i gatti e passare del tempo con le sue amiche. Nel suo racconto autobiografico intreccia ricordi e riflessioni su quella che è stata la sua vita fino a oggi e affronta, talvolta con un pizzico di ironia, le avversità che il destino le ha posto dinanzi. Nel corso del convegno non mancheranno gli interventi degli, riuniti a Firenze non solo per testimoniare la propria esperienza professionale e umana a fianco dei malati di MAR, ma anche per aiutare ad uscire dall'ombra persone che ogni giorno affrontano problematiche serie, senza mai rinunciare a costruirsi una vita normale. Tra i relatori ci saranno infatti, presidente della federazione delle associazioni italiane di malattie rare Uniamo,, psicologo esperto nei problemi dei pazienti MAR, alcuni tra ipiù che hanno trattato la patologia come Paola Midrio dell'Ospedale Ca’ Foncello di Treviso, Ernesto Leva dell’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e Mario Trompetto della clinica S.Rita di Vercelli. E ancora gliSimona Gerocarni Nappo dell’Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino e Alberto Manassero, dell’Unità Spinale dello stesso Ospedale, oltre al ginecologo Giorgio Almi del Policlinico di Milano. A chiudere i lavori sarà la psicologa, che affronterà il tema del "nelle malattie rare".