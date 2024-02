Nel mondo una persona su sei muore a causa dell'inquinamento. L'allarme degli scienziati

Più morti che per Hiv, incidenti e malattie

Secondo una ricerca, diventando così responsabile di un decesso su sei. L'aria velenosa, l'acqua e il suolo contaminati "rappresentano una minaccia esistenziale per la salute umana e per la salute del pianeta e mettono a rischio la sostenibilità delle società moderne ", si legge nel rapporto.Il numero di morti causate dall'inquinamento èa quello dei decessi causati dal, ma anche a quelle provocate dall'abuso di droghe e alcol. La nuova revisione, pubblicata sulla rivista Lancet Planetary Health, ha analizzato i dati del progetto "Global Burden of Disease 2019", i più recenti disponibili. L'impatto complessivo dell'inquinamento non è migliorato dalla, quando si era calcolato che 45 milioni di vite umane erano andate perdute a causa dell'inquinamento. Secondo i ricercatori, lanell'agenda dello sviluppo internazionale e i finanziamenti sono aumentati solo in minima parte dal 2015. I decessi causati dasonorispetto alla precedente revisione e del 66% dal 2000, a causa della maggiore produzione di combustibili fossili, dell'aumento della popolazione e dell'urbanizzazione non pianificata. Questo aumento è stato compensato dai, ovvero l'acqua inquinata da agenti patogeni, le carenze igienico-sanitarie e il fumo degli ambienti interni prodotto dai fuochi di cucina.Secondo i ricercatori, l'inquinamento, la crisi climatica e la devastazione della natura "sono le principali questioni ambientali globali del nostro tempo". Questisonoe la soluzione di ciascuno di essi andrà a beneficio degli altri. "Non possiamo continuare a ignorare l'inquinamento.", afferma il professor Philip Landrigan, del Boston College (Stati Uniti). Il principale autore dell'analisi ha poi dichiarato: "L'inquinamento è ancora la più grande. Prevenire l'inquinamento può anche rallentare il cambiamento climatico – ottenendo un doppio beneficio per la salvezza del pianeta – e con il nostro rapporto chiediamo una massiccia e rapida". La consapevolezza del problema è fondamentale, ha spiegato Richard Fuller, della Global Alliance on Health and Pollution (GAHP) in Svizzera, un altro autore di riferimento. A oggi solo 11 governi nazionali hanno presentato piani d'azione: "I ministri sono semplicemente sbalorditi dal grande impatto che l'inquinamento sta avendo nel loro Paese". Quantificarne la presenza e rendere pubblico il dato spinge al cambiamento: " La gente vuole fare qualcosa , per questo si mette a manifestare e a gridare contro i politici. Tutto può nascere da questo".L'inquinamento atmosferico ha causato quasi. Le sostanze chimiche tossiche, nello specifico, hanno causato 1,8 milioni di decessi, tra cui 900mila dovuti all'inquinamento da piombo, più di quelli causati dall'HIV/AIDS. Secondo gli scienziati, il numero di decessi dovuti ad agenti inquinanti è probabilmente sottostimato, poiché solo una piccola parte dei 350mila prodotti chimici sintetici in uso è stata adeguatamente testata per verificarne la sicurezza. E a gennaio i ricercatori avevano già lanciato l'allarme: il cocktail di inquinamento chimico che pervade il pianeta ha superato il limite di sicurezza per la stabilità degli ecosistemi globali da cui dipende l'umanità. L'acqua non sicura o contaminata causa invece 1,4 milioni di morti premature all'anno, ma questo dato è in calo grazie ai miglioramenti avvenuti nei servizi igienici e sanitari, soprattutto in Africa. Tuttavia, secondo le Nazioni Unite, oltre 2 miliardi di persone non hanno ancora accesso all'acqua potabile.Oltre ildovuti all'inquinamento avviene, come India e Nigeria, mentre i Paesi ad alto reddito, come gli Stati Uniti e i membri dell'Unione Europea sono riusciti finora a tenere sotto controllo le forme peggiori di questa piaga. Solo poche nazioni meno ricche sono invece state capaci di rendere la questione una priorità da affrontare a livello politico. Com'è ovvio, però, l'inquinamento attraversa i confini internazionali, trasportato dai venti o dalle esportazioni. "Se vogliamo, dobbiamo aiutare i Paesi che hanno questi problemi a", sottolinea quindi Fuller. I ricercatori hanno chiesto ai governi e ai donatori privati di aumentare iper il controllo dell'inquinamento, di migliorare il monitoraggio e di istituireper valutare il problema, sul modello del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, i cui influenti rapporti sono approvati da tutti i governi. "L'inquinamento è sempre stato visto come", ha dichiarato Rachael Kupka, anch'essa del GAHP, che comprende il Programma Ambiente delle Nazioni Unite e la Banca Mondiale. "Tuttavia, è chiaro che è. È necessario un intervento globale".