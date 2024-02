"Prototypes for Humanity 2022": ecco i 4 progetti vincitori che proveranno a cambiare il mondo

Soluzioni concrete per risolvere esigenze urgenti

I progetti premiati

Numero record di università partecipanti

Dall’impianto rivoluzionario per la gestione del, alla soluzione per laalimentata a energia solare che riduce le perdite post-raccolto, airiempiti a elio per ilnei boschi. Fino allache rende redditizia la cattura del carbonio. Sono i quattro progetti vincitori dell’edizione 2022 di, la piattaforma-vetrina internazionale dedicata a selezionare le soluzioni più innovative per affrontare le sfide più urgenti dell’, dellae della. I premi, selezionati tra le proposte di oltre 450 università, in collaborazione con più di 90 istituzioni scientifiche e creative internazionali, sono stati annunciati al DIFC (Dubai International Financial Centre). A ciascun premiato andranno 25.000 dollari.Prototypes for Humanity, è il nuovo nome del, nato inizialmente nel 2015 come mostra incentrata sul design di innovazione. Si svolge sotto il patronato di sua altezza Sheikha Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, presidente dell'autorità per la cultura e le arti di Dubai e membro del Consiglio di Dubai, ed è il più grande programma al mondo dedicato alattraverso discipline diverse, alla ricerca di idee, progetti e innovazioni all'avanguardia che abbiano il potere di cambiare il mondo e di affrontare con unle sfide critiche del futuro, in particolare sociali e ambientali. La prima edizione di Prototypes for Humanity si presenta, dunque, come una piattaforma multidisciplinare e collaborativa ideata per creare alleanze strategiche e mettere in contatto governi e aziende pubbliche e private con le, i talenti emergenti e le soluzioni più innovative nel settore dell’ambiente, della salute, della società e delle corporate solutions. Per l’sono stati selezionati tre progetti di NABA Accademia di Belle Arti, Università degli studi di Roma Tre e dell’Università di Trento.: un rilevatore di smalto per unghie anti stupro.: un drone eolico che rivoluziona la raccolta delle olive. E: un software per proteggere i dispositivi dagli attacchi informatici, Università di Trento.Tornando ai vincitori, si tratta di progetti che presentano soluzioni concrete e rapidamente utilizzabili per risolvere esigenze urgenti quali il cambiamento climatico , la sicurezza alimentare , le disuguaglianze sociali e la scarsità d'acqua . "", l’impianto rivoluzionario per la gestione del diabete di tipo 1, è stato presentato dal Nanyang Technological University di Singapore. Si tratta di nuovo dispositivo che permette il controllo ottimale della glicemia attraverso un'erogazione sostenibile di insulina, riducendo così la necessità di immunosoppressori tossici.elaborato dalla Kwame Nkrumah University of Science and Technology del Ghana, è una tecnologia che affronta l'attuale, stimato intorno al 30-50%, creando valore aggiunto per gli agricoltori. Per l’ambiente il premio va a, della Middle East Technical University. Si tratta di un serbatoio di elio meccanico e riutilizzabile sensibile al fumo che invia avvisi attraverso palloncini visibili anche di notte. Infine,, dell’University of Cambridge (UK), è una soluzione per generare energia catturando al contempo il carbonio, compensando così il costo della riduzione delle emissioni.Presidente della giuria di questa edizione 2022 è sua altezza Sheikha Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Gli altri membri della giuria, figure chiave del governo, del settore privato, delle agenzie di sviluppo umanitario e importanti esponenti del settore finanziario e creativo, sono: - S.E. Mariam bint Mohammed Saeed Hareb Almheiri, Ministra del cambiamento climatico e dell'ambiente degli EAU. - Arif Amiri, CEO dell'Autorità DIFC, Membro del Consiglio dell'Alleanza Mondiale dei Centri Finanziari. - Kristoffer Gandrup-Marino, Capo dell'innovazione dell'UNICEF, Rete africana per l'innovazione della diagnostica. - Chris Drake, Fondatore e CEO della società di consulenza di design industriale Hodges & Drake. - Mohammad Saeed Al- Shehhi, Amministratore delegato di A.R.M. Holding. Tra le oltre 450 università che hanno partecipato quest’anno si annoverano laMIT, Columbia University,, Royal College of Art (RCA). L’edizione di quest’anno vanta un numero record di università partecipanti dae da altri, tra cui: University of Ibadan, Industrial Chemistry, Nigeria; CENTRO University, Industrial Design, Messico; Bakrie University, Civil Engineering, Indonesia; Cadi Ayyad University, Data Science, Marocco; State University, Business Management, Azerbaijan.