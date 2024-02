Rinascere dopo il cancro: da Marina di Carrara salpa un barca a vela per le donne in difficoltà

Ventiquattro mesi di pandemia. Un periodo che se in generale è apparso lunghissimo, travagliato, difficoltoso e soprattutto del quale ancora non si vede la fine, per le persone che già in precedenza vivevano con quell''ospite indesiderato' chiamato cancro, la pandemia non ha fatto altro che rendere ancora più problematica una situazione di per sé non facile. L'Associazione Italiana di Oncologia Medica lancia allora l'allarme per l'aumento di casi di tumore in fase avanzata, a causa dei ritardi nelle diagnosi e nelle cure accumulati in questi due anni: "Per questo, serve subito un Recovery plan, ovvero un Piano di recupero dell'oncologia, per colmare i ritardi nell'assistenza". Gli oncologi avvertono: "Senza un'adeguata programmazione, con assegnazione di risorse e personale, le oncologie non saranno in grado di affrontare l'ondata di casi in fase avanzata stimati nei prossimi mesi e anni". L'emergenza sanitaria per il Covid-19, insomma, rischia di creare un cortocircuito – in realtà già pericolosamente avviato – che condizionerà gravemente la cura di quella che è tra le patologie più frequenti e le maggiori cause di morte dell'essere umano.

Ilsi rinnova l'appuntamento con il, la Giornata mondiale indetta nel 2000 dalla Union for International Cancer Control (UICC). L'obiettivo della ricorrenza è sensibilizzare e mobilitare la comunità internazionale contro il cancro, una malattia che è ancora oggi: solo in Italia lo scorso anno sono stati diagnosticati circa 377mila nuovi casi di tumore, più di 1000 al giorno, e sono state stimate 181.330 morti per neoplasie. Secondo undell'Università di Milano insieme all'Università di Bologna, sostenuto dalla Fondazione Airc e pubblicato su, iper tumore in Europa si sono andati riducendo nell'arco degli ultimi 30 anni. Secondo il professor Carlo La Vecchia, docente di Statistica medica ed epidemiologia all'Università Statale di Milano, e il suo gruppo di ricercatori, alla fine di quest'anno ildi un ulterioree del, rispetto al 2017. La diminuzione, in particolare, riguarda i 10 tipi più diffusi di neoplasie: seno, prostata, polmone, colon-retto, ovaio, utero, fegato, melanoma, pancreas, stomaco.Se la ricerca e la medicina vanno avanti, dunque, la speranza cresce. Ed è quindi indispensabile mettere in essere tutte quelle condizioni che ne permettano i lavori, fornendo i supporti necessari ai/alle pazienti e ai medici e scienziati perché si possa finalmente battere quella che ormai viene definita "". Con o senza Covid tutti i/le malati/e di tumore devono potersi affidare alle cure di cui hanno bisogno per tornare alla 'normalità'.Navigazione, esercizio fisico, buon cibo e... tanta voglia di. Sono questi le attività alla base di un'iniziativa benefica che fa del mare e del suoi 'poteri curativi' gli elementi chiave per 'rinascere' dopo un periodo buio. Si chiama infatti il progetto dia sostegno di donne che hanno subito interventi cure per neoplasie o altre patologie invalidanti e alle vittime di maltrattamenti. Saranno alcuni team medici, insieme ai coordinatori delle associazioni, associazione di Massa Carrara che da 40 anni si occupa di prevenzione e di sostegno a pazienti oncologici , e(Young Women Against Breast Cancer), a proporreche potranno trarre maggiore giovamento dai percorsi terapeutici proposti.Ma in cosa consiste Una vela per la rinascita? Si tratta diche prenderanno ufficialmente il via i prossimi 28 e 29 maggio da Marina di Carrara (MS). "Durante le prime giornate, che saranno l'inizio del percorso a cui le prime ospiti parteciperanno, toccheremo temi di grande importanza, sia per chi segue o ha seguito delle, sia per chi ha subito maltrattamenti", scrive in una nota Mure a Dritta.Perché scegliere la? Si tratta, in effetti, di un'attività sportiva adatta a tutti, in cui l'esercizio fisico si affianca ai momento di condivisione,. Insomma un'attività che si dimostra di grande aiuto per chi deve superare un periodo di difficoltà, diventando in questo modo una ulteriore integrazione anche a livello terapeutico.e una o più giornate di svago sono preziosi alleati per la salute, a cui si deve aggiungere il momento di apprendimento di una nuova disciplina sportiva e la possibilità di avere a bordoin riabilitazione e figure altamente specialistiche secondo le tematiche affrontate nel corso delle singole esperienze. Così le donne coinvolte possono trarre beneficio sia dal veleggiare sia, soprattutto, dalla comune esperienza, facendo della compagnia, delle storie, dei consigli le une delle altre, un ingrediente per rinascere davvero. "Le pazienti saranno affiancate in tutti i passaggi e", dice Roberta Crudeli, infermiera professionista e consigliera del Pd. "Una vela per la rinascita si propone con une di volta in volta vengono coinvolte figure professionali differenti – sottolinea Silvia Landi, presidente ASD MAD – dalla fisioterapista specializzata in riabilitazione post operatoria, alla nutrizionista specializzata in nutrizione per pazienti oncologici, alla psicologa"."Intendiamo proporre – si legge sul sito – nel corso dell’anno 2022, almeno 10 giornate, quattro fine settimana e due settimane corte in barca a vela". Nelle primedi rinascita per Marta, Paola, Giovanna, Irene e le altre donne e pazienti che saranno poi coinvolte, prenderà il viadel corpo attraverso il movimento e la giusta alimentazione; a cui si affiancherà anche l'apprendimento, per conoscere le basi della conduzione a vela grazie ai comandanti di lungo corso. "Ogni esperienza sarà diversa dalla precedente e ogni volta ne resteremo stupiti – si legge – un giorno sarà Portovenere a fare da sfondo alle nostre attività, un altro potremmo farci raccontare da un mastro d’ascia la storia di una delle incantevoli barche d’epoca ormeggiate a Le Grazie o, ancora, ammirare i delfini che si divertono a giocare intorno alle nostre barche".Le barche che verranno impiegate nel progetto “Una vela per la rinascita” sono tutti cabinati a vela adatti ad accoglieree ideali per l’organizzazione di attività collaterali alla vela stessa. Si tratta didotate di spazi esterni e interni e di bagno ampiamente fruibili e organizzati per una vivibilità ottimale. I programmi per il progetto sono variegati e vanno dallealle, in cui insieme all’equipaggio sarà presente la dottoressa Francesca Giunti, fisioterapista esperta in riabilitazione post operatoria che terrà una lezione con esercizi mirati per le diverse partecipanti, esercizi che potranno essere poi replicati anche a casa. E poicon un esperto in nutrizione a bordo, io leper piccoli gruppi di 4-6 ospiti per barca.

Le giornate inaugurali si svolgeranno il 28 e 29 maggio con partenza da Marina di Carrara: nel corso della prima giornata si parlerà di cibo, di nutrizione e del rapporto corretto con gli alimenti. "Lo faremo insieme alla nostra nutrizionista e, naturalmente, mangeremo e cucineremo con una nuova consapevolezza, quella che il cibo possa e debba essere un prezioso alleato per la nostra salute". La seconda giornata sarà invece incentrata sul movimento, a bordo insieme alle ospiti avremo una fisioterapista specializzata - tra le altre cose - in riabilitazione post operatoria. "Con lei affronteremo un altro tema di cruciale importanza sia per chi ha subito interventi chirurgici e chemioterapia, sia per chi ha sottoposto il proprio corpo a forte stress in seguito a situazioni personali complesse".