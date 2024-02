Solstizio d'estate, dal mistero di Stonehenge alla rugiada magica

Il giorno più lungo dell’anno

Solstizio, l’etimologia

Quando sorge e tramonta il sole

Il mistero di Stonehenge

Il solstizio 2023 coincide con l’arrivo del gran caldo

Perché il solstizio non ha una data precisa

Il solstizio nel segno dei fiori e delle api

Un’occasione "magica" per erboristi

Se l'estate meteorologica è iniziata come di consueto il 1° di giugno e terminerà il 31 di agosto, oggi,, inizia l'estate astronomica con il. Esattamente allesarà il momento del solstizio d'estate , ovvero - spiegano gli esperti – il momento in cui il Sole raggiungerà il punto dinel suo moto apparente lungo l'eclittica. Da adesso in poi le giornate si accorciano.Il 21 giugno è anche la giornata più lunga dell'anno, quella cioè, e di conseguenza con la notte più corta. Durante il mezzogiorno solare, un osservatore a circa 45° di latitudine potrà vedere il sole raggiungere la sua(è la distanza angolare tra un punto della sfera celeste e l'equatore) e la sua massima altezza sull'orizzonte, nonché vedere l'ombra di uno gnomone proiettata lungo la linea meridiana raggiunge la sua minima lunghezza.Questo termine viene dal latino ‘solstitium’, parola composta da ‘sol’, Sole, e ‘sistere’, fermarsi. Nel suolungo le costellazioni dello Zodiaco, il Sole sembra, infatti, fermare la sua ascesa (d'estate), e dunque quasi fermarsi nel cielo, prima diche, nel giorno del solstizio d' inverno , toccherà il punto più a Sud.Il sole, nel giorno più lungo dell’anno, è sorto alle 5.36, e. La luce, come si legge sul sito dell'(Uai), durerà per 15 ore e 15 minuti.Il punto di massima elevazione sull'orizzonte il sole lo raggiungerà al mezzogiorno dell'ora solare (ovvero all'una dell'ora legale attualmente in vigore). Tuttavia l'altezza raggiunta dal Sole dipende dalla: a Roma arriva al culmine a circa 71° 30', a Milano l’altezza massima è 68° (3° 30' più basso rispetto a Roma), a Palermo invece supera i 75°.In tanti si sono radunati intorno al cerchio monumentale di pietra aper vedere sorgere l’alba. Molto suggestivo il momento in cui un fascio di luce centra la grande pietra (Hill Stone) indicata come antico ingresso dello Stone Circle, dove si ritiene che il solstizio sia stato celebrato per migliaia di anni. Questo complesso neolitico, e mitico, eletto Patrimonio dell'Umanità, la cui funzione è ancora avvolta nel mistero, conserva intatto il suo fascino. Alcune delle pietre infatti,, provengono dal Galles sud-occidentale, e non si sa bene come abbiano fatto anticamente – si parla di 5mila anni fa - a trasportarle per 240 chilometri di distanza.Di altre pietre addirittura si ignora ancora la provenienza. Non si conosce neppure con esattezza se la disposizione dei megaliti formino un tempo druidico oppure se lo schema ha seguito un primitivo osservatorio astronomico. Un’unica cosa si sa con certezza: il sito inglese è stato improntato sul. Si è rinnovato dunque anche quest'anno, come tradizione, il rito New Age dei visitatori, con sguardi estatici verso l'alto e invocazioni al sole.Col Solstizio le giornate sono lunghissime, il sole è presente sopra l’orizzonte per almeno 15 ore e scalda continuativamente. Quest’anno la stagione astronomica coincide con l’arrivo della prima ondata di caldo improvviso, imperante e fastidioso. Il termometro si impennerà, dapprima su Sardegna, Toscana e Lazio poi su tutta l’Italia a causa di unache sta risalendo dal Sahara verso il Mediterraneo. Staremo per quattro giorni sotto la Gobba del Cammello, come viene chiamato in gergo il promontorio di alta pressione collegato all’anticiclone africano. La colonnina di mercurio s’impennerà, superando anche i 40 gradi nella Sardegna sudoccidentale. E non solo lì.Tutta 'colpa' del calendario e in particolare degli anni bisestili. Ecco perché la data del solstizio d'estate n, ma oscilla tra il 20 e il 22 giugno. La Terra impiega 365 giorni e circa 6 ore per compiere un'orbita completa intorno al Sole. Ogni quattro anni le sei ore vengono recuperate con l'introduzione dell’anno bisestile, che conta eccezionalmente 366 giorni. Oscillano per lo stesso meccanismo anche le date del solstizio d'inverno – che cade tra il 20 e 22 dicembre - dell'equinozio di primavera – che si verifica fra il 19 e il 21 marzo - e d’autunno, che cade fra il 21 e 24 settembre.La nostra vita dipende dalle piante, e le piante hanno bisogno degli impollinatori per riprodursi e sopravvivere. Una regola che vale anche in contesto urbano: ecco perché è importante fermarsi a osservare questo affascinante processo. Un’occasione speciale arriva alla XX edizione della Festa del Solstizio d’estate neglidella Lombardia, quest’anno dedicata interamente agli amici impollinatori , come spiega il titolo “Per città amiche dei fiori e delle api”. Uno dei temi affrontati nel ricco programma è affascinante: ogni ape porta in sé il meccanismo dell’universo, ognuna riassume il segreto del mondo, e un laboratorio itinerante porta i bambini alla scoperta di questo aspetto. Un altro appuntamento riguarda “”, sempre pensato per i più piccoli che, partendo dalla scoperta delle spirali in matematica, resteranno sorpresi nel conoscere come queste curve siano presenti anche in natura.Anticamente il Solstizio veniva celebrato conche salutavano il risveglio, la rinascita e il rinnovamento di Madre natura. La notte si accendevano falò per inneggiare alla Luce che vince sul buio, e veniva raccolta la rugiada mattutina per realizzare riti benefici capaci di celebraredella Terra e scongiurare il rischio di un cattivo raccolto. Anticamente si credeva che, nelle scarse ore di buio, anche le fate potessero essere visibili, e che gli Dei potessero trasformare i nuovi nati in rugiada facendoli passare attraverso la ‘porta del solstizio d’estate’. Dal passato al presente: la festa pagana è stata soppiantata dalla, ma la notte tra il 23 e il 24 giugno viene ancora considerata ‘magica’ essendo legata al solstizio d'estate.In preparazione alla festa, nei giorni tra il 21 e il 24 giugno sono quelli migliori per cogliere piante officinali , tra cui l'iperico, detta anche "erba di San Giovanni". Rose, salvia, malva, rosmarino, artemisia, ma anche camomilla, fiordalisi, menta e papaveri: se in casa si possiede qualcuno di questi fiori o erbe, si può preparare la benefica acqua di San Giovanni. Il 23 giugno, riempita una bacinella di acqua, si mettono dentro questi fiori, al momento del tramonto. Si lascia il recipiente fuori dal balcone per tutta la notte, in modo che raccolga la ‘’ di questa notte magica. La mattina, per fare effetto, quest’acqua deve essere usata per lavarsi mani, viso e corpo. Si dice abbiae sia capace di portare buona salute, amore e fortuna.