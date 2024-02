Cina, il tasso di natalità crolla ai minimi storici. E l'economia frena

Un calo demografico storico

La battuta d’arresto del Pil

La natalità cala, l’economia rallenta: la. Per la prima volta del 1961 lacinese ècome rivela l'Ufficio nazionale di statistica cinese. “Alla fine del 2022 la popolazione nazionale era di 1.411 milioni” si legge in una nota dove si precisa che si tratta di una “diminuzione di 0,85 milioni rispetto alla fine del 2021”:per la Repubblica Popolare. Dati alla mano, l’Ufficio di statistica ammette che si è entrati “in un’era didella popolazione”.Nel dettaglio, in Cina si sono registrate(il tasso di natalità è sceso nel 2022 a 6,77 per mille abitanti dalle 7,52 del 2021) contro(7,37 morti ogni mille abitanti, contro 7,18 dell'anno precedente). La curva demografica cinese riflette in parte gli effetti della “” - che ha portato anche a milioni di aborti forzati in un Paese in cui culturalmente si preferiva la nascita di figli maschi - introdotta nel Paese nel 1979 e poi abbandonata nel 2016 quando sono stati introdotti incentivi a sostegno delle famiglie con due figli (e dato la libertà di avere anche tre figli). Nell’ottobre scorso, in occasione del Congresso del Partito comunista, il presidente Xi Jinping aveva parlato dell’aumento del tasso di natalità come di un obiettivo prioritario del suo terzo mandato, annunciando “” da parte del governo.Il calo demografico preoccupa la leadership comunista perché potrebbe agire daalla ripresa economica di cui il Paese asiatico ha tanto bisogno dopo tre anni di Covid, mettendo a rischio l’ambizione del presidente Xi Jinping di superare gli Stati Uniti come. Un declino, inoltre, che potrebbe far perdere alla Cina lo status di nazione più popolosa al mondo: quest’anno, infatti, dovrebbe registrarsi ildell’India. Il calo delle nascite è collegato anche a nuovi e inevitabili: in Cina ci sono oltre 30 milioni di uomini in più rispetto alle donne. Donne che, visto il livello di istruzione e occupazione femminile che cresce, spesso ritardano la maternità o non la considerano proprio. Inoltre ile dell’educazione per i bambini che le famiglie della classe media urbana devono sostenere non gioca certo a favore. Il sogno del “” della nazione da raggiungere nel 2049, centenario della fondazione della Repubblica Popolare, si scontra con una realtà che si muove in tutt’altra direzione e che rischia di frenare la crescita, riducendo la forza lavoro e facendo impennare i costi del welfare.Brutte notizie anche sul fronte economico dove si registra unadel Pil nel 2022, lievemente al di sopra delle aspettative, ma a untra i. L’economica deve fare i conti con la linea rigida di contenimento del Covid-19, abbandonata solo il mese scorso, la crisi dele l'indebolimento della. Nel quarto trimestre dello scorso anno, la crescita è stata del 2,9% rispetto allo stesso periodo del 2021, anche in questo caso superiore alle attese, invariata su base congiunturale, e in rallentamento rispetto al +3,9% del terzo trimestre. Il dato attuale rimane, però, molto al di sotto di unfissato a marzo scorso attorno al, e già accantonato in favore dei “risultati migliori possibili”, a fronte del crollo dell'economia nel secondo trimestre dello scorso anno, quando la Cina registrò una crescita dello 0,4% per i lockdown imposti in varie parti del Paese, a cominciare da quello di Shanghai. Sotto la tripla pressione della, dello shock della catena di approvvigionamenti e dell'indebolimento delle aspettative, nel giudizio dell'Ufficio Nazionale di Statistica di Pechino “le fondamenta della ripresa economia interna”.