"Tutta un’altra SMA": la campagna sull'atrofia muscolare spinale che usa l'arma del sorriso

18 settembre al 9 ottobre l'iniziativa mira a raccogliere donazioni delle persone con atrofia muscolare spinale . Dall'iniziativa mira a raccogliere donazioni

per

sostenere lo screening neonatale e la vita indipendente di coloro che sono colpiti da questa patologia genetica rara, che ogni anno colpisce in Italia circa 40-50 bambini.

Un, ironico ma significativo, realizzato senza attori famosi o grandi nomi di vip, ma che mette in primo piano le. E che racconta "". È questo il nome della campagna promossa dall'associazione Famiglie SMA, da oltre 20 anni al fiancoNelle principali piazze italiane, invece, l'associazione sarà presente il 1° e 2 ottobre, dove metterà in vendita anche la “SMAglietta”, una t-shirt con il logo di Famiglie SMA.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span>

"Tutta un’altra SMA"

L'atrofia muscolare spinale e Famiglie SMA

Il titolo "Tutta un’altra SMA" parte da una constatazione: la patologia – grazie alla ricerca – fa meno paura di qualche anno fa. Al tempo stesso vuole essere un augurio: che grazie al sostegno di tutti sia sempre meno difficile la convivenza con la malattia. “La SMA aveva una triste fama:. Una frase che, grazie ai progressi della scienza, da qualche anno non sentiamo più", sottolinea la presidente dell’associazione. "La, grazie a interventi sempre più tempestivi e nuove terapie. Quest’anno siamo particolarmente orgogliosi dei tanti progetti realizzati e dopo 21 anni di attività abbiamo deciso di essere noi in prima persona i 'testimonial' della campagna 2022". Dal 19 al 25 settembre la campagna ha anche il sostegno di Rai per la Sostenibilità – ESG, con il supporto informativo dei canali editoriali Rai. Nella clip - realizzata dall’agenzia Cookies & Partners con la direzione creativa di Francesca Mudanò e Andrea di Castri - gli "attori" protagonisti, invece dei Checco Zalone, Vittorio Brumotti, Saverio Raimondo e da ultimo Michela Giraud, che nelle passate edizioni avevano prestato il volto all'iniziativa, sono, che hanno a che fare direttamente con la malattia ogni giorno, eche li seguono. La clip mostra quindi, scatenando la reazione delusa e amareggiata dei presenti. Ma Famiglie SMA sceglie soprattutto l'arma del sorriso e con la sua tradizionale ironia si racconta e chiede di sostenerla attraverso il(2 euro con l’sms da rete mobile, 5 o 10 euro da rete fissa).Perdita progressiva delle, azioni quotidiane, come sedersi e stare in piedi, fino ai casi più gravi, in cui i malati non riescono a deglutire e respirare: l'atrofia muscolare spinale è unache colpisce soprattutto in età pediatrica. In Italia nascono infatti ogni anno circa, condannati fin da piccoli a un'esistenza problematica, fatta di ospedali, di rinunce, di dolore, non solo fisico. Una, ma che negli ultimi anni - grazie alla ricerca scientifica e agli sforzi di chi combatte in prima linea - sta diventando un po' meno complessa. Se fino al 2017 non esistevano infatti, oggi se ne possono contare ben, tra cui la primae la prima a. Per questo Famiglie SMA si batte da tempo per lo: un test genetico effettuato alla nascita, gratuito, che consente la diagnosi precoce e un intervento terapeuticoche si manifestino i sintomi e sinei piccoli pazienti. Avviato nel Lazio e in Toscana dal 2019, è oggi una realtà anche in Liguria, Piemonte e Puglia, e presto lo sarà anche in Campania, Lombardia e Marche. Grazie alle donazioni, l’associazione promuove convegni, pubblica una rivista, si impegna a garantire un equo accesso alle cure e sostiene una rete di centri clinici NeMO (specializzati in malattie neuromuscolari, ad oggi 6 in tutta Italia). Tra gli obiettivi primari di Famiglie SMA anche il sostegno a una vita indipendente grazie al(più di 60 persone formate lo scorso anno): una professionalità spesso difficile da individuare perché si richiedono capacità specifiche, una buona empatia, ma anche la sensibilità di saper rispettare i confini e l’autonomia dell’altro.