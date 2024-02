Addio a Olivia Newton-John. Il rapporto con il cancro: "Non parlo di battaglia, è qualcosa con cui convivo"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Olivia Newton-John (@therealonj)

"Ho vissuto più a lungo di quanto molte persone si aspettassero e voglio mostrare al mondo che il. Sto bene, sono forte. Penso che sia molto importante mantenere un messaggio positivo". Sono le parole dial "Guardian" nell’ottobre del 2020. L’attrice, diventata icona per generazioni intere grazie al ruolo dinel musical "", aveva saputo solo qualche anno prima di avere una recidiva del cancro con cui combatteva da ben 29 anni, che dal seno si era esteso prima alla spalla e poi alla schiena. Nonostante tutto, però, non aveva mai perso l’ottimismo e la voglia di combattere, fino alla notizia della sua scomparsa l', a 73 anni. Su Instagram, il marito dell'artista,, ha sottolineato che è deceduta "serenamente nel suo ranch nel sud della California, circondata da familiari e amici".L'attrice e cantante negli anni Novanta era diventata una veradella lotta al cancro , fondando prima un centro a Melbourne, in Australia, e spendendo sempree di incoraggiamento verso chi, come lei, affrontava quel complicato percorso. Praticava anche sport, organizzavacon la sua fondazione e sensibilizzava tutti sull'importanza di una. Anche comparendo in programmi di cucina, ha parlato spesso dell'importanza di un: mangiare frutta e verdura non trattata, idratarsi bene e variare gli alimenti erano i suoi punti cardine.Nell’agosto del 2019, davanti alle telecamere del programma "60 Minutes Australia", l’attrice vincitrice di quattro Grammy aveva detto: "Quando ti viene diagnosticato il cancro o una grave malattia improvvisamente ti viene posto davanti un. Se qualcuno ti dice che ti restano sei mesi da vivere molto probabilmente andrà così perché ci crederai. Per me, psicologicamente, è meglio non avere idea di quanto tempo ho ancora da vivere.".Parlando della recidiva, che nel 2017 aveva interessato anche l’osso sacro, nell'agosto del 2020, l'attrice disse: "Ho passato momenti atroci. Il cancro si è esteso alla colonna vertebrale due anni fa. Per un periodo sono stata sotto morfina perché il dolore era troppo intenso, ma ora la sto eliminando. Ma, ci sono passata per tre volte e sono ancora qui". In tale occasione aveva anche ribadito di non sapere quanto le restasse da vivere, ma di non preoccuparsene. ". Non ho nemmeno voluto saperlo dai dottori. Sono grata per ogni giorno che vivo. Ogni giorno è un regalo" sono sempre le parole dell'artista nata il 26 settembre 1948 a Cambridge che non ha mai parlato di. "È qualcosa con cui convivo, ma non la vedo in questo modo. Non parlo di guerra contro il cancro" aveva detto qualche tempo fa. A "", nel febbraio del 2021, in occasione del matrimonio della, Newton-John aveva ribadito di sentirsi “fortunata a poter fare ancora tutte queste cose. Non credo di aver immaginato che avrei vissuto così a lungo! Mi sento molto fortunata".Il cancro, però, alla fine ha avuto la meglio. E oggi colleghi, fan e tutto il mondo dello spettacolo la piangono. Il messaggio più commovente è arrivato da, partner nel musical "Grease". "Mia carissima Olivia, hai reso tutte le nostre vite molto migliori. Il tuo impatto è stato incredibile. Ti voglio tanto bene.. Tuo dal primo momento che ti ho visto e per sempre! Il tuo Danny, il tuo John!" ha scritto Travolta su Instagram. E allora, per ricordarli insieme, ci piace immaginare che, prima o poi, si ritroveranno su una spiaggia, come all'inizio del musical: "È stata l'estate più bella della mia vita, ma adesso è finita". "No, questo è soltanto l'inizio".Sulla '' di Hollywood a Los Angeles, appena diffusa la notizia della morte, è scattato il pellegrinaggio dei fan. "Ci mancherai, dolce principessa" è uno dei messaggi lasciati accanto ai fiori sulla 'stella' della star di "Grease".Per ricordare Olivia Newton-John, Mediaset ha scelto di mandare in onda il 9 agosto, in prima serata su, proprio "Grease", il musical cult che l'ha resa celebre in tutto il mondo insieme a John Travolta. "", titolo italiano completo che corrisponde anche alla traduzione della parola inglese, fu girato nel 1978. Diretta da Randal Kleiser, la pellicola fu tratta dall'omonimo musical di Jim Jacobs e Warren Casey. I ruoli die diresero Olivia Newton John e John Travolta (che all'epoca avevano, rispettivamente, 30 e 24 anni) star assolute nel panorama cinematografico mondiale.Il film è ambientato negli anni Cinquanta, negli Stati Uniti. Il ragazzo più popolare della, Danny Zuko, e una nuova studentessa australiana, Sandy Olsson, si conoscono d'estate e. Costretti a dirsi addio perché Sandy deve fare ritorno in Australia, i piani della ragazza cambiano e così finisce per ritrovarsi iscritta nello stesso liceo di Danny. Quando i due si rincontrano, però, non c'è più la stessa magia che si era creata in riva al mare., leader dei Thunderbirds, con la fama del perfetto donnaiolo. Per mantenere la sua reputazione davanti alla banda, tratta Sandy con arroganza e spavalderia, ma il cambiamento di Sandy con l'aiuto delle, un gruppo di ragazze del liceo capitanato da Betty Rizzo, cambierà il corso degli eventi.