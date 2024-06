Adele se la prende con un fan: “Il Pride fa schifo? Non essere ridicolo”

“Se non hai niente di carino da dire stai zitto. Va bene?”. Va dritta al punto Adele, replicando a un fan che stava assistendo al suo spettacolo a Las Vegas, sabato 1° giugno, giorno che dà inizio al Pride Month.

Le cantautrice non ha tempo per l'odio. Durante lo show al Colosseo del Caesars Palace, quindi, si è presa un momento per richiamare un membro del pubblico che ha fatto un commento negativo sulle celebrazioni della comunità Lgbtq+ e sui loro diritti. Sebbene il commento dell’uomo non sia stato ripreso dalle telecamere, Adele dice di averlo sentito dire: “Il Pride fa schifo”.

La replica della cantante

Adele

Immortalata dagli smartphone dei presenti, la cantante di “Hello” si è rivolta allo spettatore chiedendogli arrabbiata: “Sei venuto al mio show per dire che il Pride fa schifo? Sei forse stupido?". Adele, tra gli applausi del pubblico, ha aggiunto: “Non essere ridicolo. Se non hai niente di carino da dire, stai zitto. Va bene?”.

La cantautrice britannica non ha mai avuto paura di esprimere la sua opinione e di rispondere con arguzia durante i suoi spettacoli Weekends with Adele. E il sostegno dimostrato alla comunità Lgbtq+ di questo fine settimana non è stata la prima volta che Adele si è espressa contro gli spettatori indisciplinati. Nel luglio del 2023, la star si è espressa sul comportamento tenuto dal pubblico durante i concerti, richiamando le persone che avevano “dimenticato” come comportarsi dopo che star come Bebe Rexha, Kelsea Ballerini e Billie Eilish erano state colpite da oggetti volati sul palco.

Adele con un cannone spara magliette (Instagram)

In un video ripreso dai fan, Adele ha detto: “Avete notato come la gente stia dimenticando il galateo degli spettacoli in questo momento? La gente lancia oggetti sul palco. Vi sfido! Vi sfido a lanciarmi qualcosa” aveva scherzato la cantante con in mano un cannone per le magliette, aggiungendo ironica: “Vi ucciderò”.